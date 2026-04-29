GE HealthCare en baisse après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre et une révision à la baisse des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux GE Healthcare GEHC.O recule de 5,6 % à 64,70 $ avant l'ouverture du marché

** La société révise à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté , les ramenant à 4,80–5,00 dollars, contreune moyenne des estimationsdes analystes de 5,07 dollars – données LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 0,99 $ par action pour le premier trimestre 2026, contre une estimation moyenne des analystes de 1,05 $

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre progresse de 7,4 % à 5,13 milliards de dollars, contre une estimation de 5,04 milliards de dollars

** La société indique que les marges du premier trimestre ont été affectées par un problème d'approvisionnement et par la hausse des coûts, notamment ceux des puces mémoire, du pétrole et du fret

** À la clôture d'hier, l'action a perdu environ 17 % depuis le début de l'année