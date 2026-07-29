GE HealthCare dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande dans le domaine de l'imagerie médicale et à des remboursements de droits de douane

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GE HealthCare GEHC.O a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour ses appareils de diagnostic et d’imagerie ainsi qu’aux remboursements des droits de douane imposés sous la présidence de Donald Trump.

L'action du fabricant de dispositifs médicaux a progressé de 12 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les investisseurs surveillent de près les fabricants de dispositifs médicaux après que l’opérateur hospitalier HCA Healthcare HCA.N a mis en garde, plus tôt ce mois-ci, contre un ralentissement de la demande en matière d’interventions chirurgicales et une augmentation du nombre de patients non assurés. De nombreux Américains ont renoncé à leur couverture dans le cadre de l’Affordable Care Act après l’expiration des subventions accordées pendant la pandémie.

Toutefois, d’autres fabricants de dispositifs médicaux, tels qu’Abbott ABT.N et Intuitive Surgical ISRG.O , ont également dépassé les estimations de résultats pour le deuxième trimestre, tandis que Johnson & Johnson JNJ.N n’a signalé aucune baisse du volume des interventions.

GE HealthCare a maintenu ses prévisions de bénéfices annuels au début du mois, lorsqu’elle a également communiqué certains résultats préliminaires du deuxième trimestre.

La société a annoncé un résultat net trimestriel de 561 millions de dollars, en hausse par rapport aux 486 millions de dollars de l’année dernière, grâce à 129 millions de dollars de remboursements de droits de douane.

Les entreprises cherchent à récupérer les droits de douane qu’elles ont payés après que les tribunaux ont estimé que les droits imposés par Trump l’année dernière avaient été perçus illégalement et devaient être remboursés.

GE HealthCare a également indiqué que sa marge opérationnelle ajustée était inférieure de 40 points de base à celle de l’année dernière, en raison de l’inflation liée aux puces mémoire, au pétrole et aux coûts de transport.

“L’instabilité géopolitique mondiale, notamment le conflit au Moyen-Orient, a eu un impact négatif sur nos coûts, nos chaînes d’approvisionnement et notre logistique au cours du deuxième trimestre 2026,” a déclaré la société.

La société a enregistré un chiffre d’affairesde 5,30 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation de 5,26 milliards de dollars. Les ventes ont progressé de 7,9 % et 15,6 % respectivement dans ses segments des appareils d’imagerie et des diagnostics pharmaceutiques.

Elle a annoncé un bénéfice par action ajusté trimestriel de 1,13 dollar. Les analystes tablaient en moyenne sur 1,04 dollar, selon les données compilées par LSEG.