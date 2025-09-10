GE Healthcare a signé un accord pour s'offrir le Belge icometrix

(AOF) - GE Healthcare a signé un accord portant sur l’acquisition de la société belge icometrix, spécialisée dans l’analyse d’imagerie cérébrale par IA pour les troubles neurologiques. Cette opération permettra au géant américain spécialisé dans la fabrication d’équipements d’imagerie médicale d’intégrer à ses appareils la plateforme icobrain d’icometrix à ses systèmes IRM.

Icobrain aria est la première solution de détection et de diagnostic assistée par ordinateur approuvée par les autorités sanitaires américaines pour détecter et quantifier les effets secondaires connus des thérapies ciblant l'amyloïde.

Selon l'Alzheimer's Association, les études prévoient que le nombre de personnes atteintes de cette maladie devrait doubler d'ici à 2050 ce qui devrait faire croître considérablement la demande d'examens IRM neurologiques.

