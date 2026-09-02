GE Aerospace va fournir 12 moteurs à turbine à gaz à la marine coréenne

GE Aerospace va fournir 12 moteurs à turbine à gaz marines LM2500 G4 pour propulser six navires du projet de destroyers de nouvelle génération de la marine de la République de Corée, KDDX.

"L'intégration du LM2500 G4 avec la configuration de propulsion électrique complète du KDDX offre aux navires une flexibilité opérationnelle supérieure et une économie de carburant, une puissance pour la croissance future et une survie et une redondance optimales" indique le groupe.

La configuration avec le LM2500 G4 répondra aux besoins énergétiques du premier navire de l'histoire de la marine coréenne équipé d'un radar furtif intégré et armé de missiles antiaériens et de missiles d'attaque terrestre.

"La transition vers la propulsion entièrement électrique est un pas vers la prochaine génération de puissance navale. Nous sommes honorés de faire partie de ce projet intégrant les dernières avancées dans la construction navale", a déclaré Asha Belarski, vice-présidente et directrice générale des moteurs et systèmes marins de GE Aerospace.