GE Aerospace s'allie aux autorités singapouriennes pour propulser l'innovation aéronautique
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 12:40
Le géant américain de l'aéronautique renforce son ancrage en Asie du Sud-Est à travers un partenariat stratégique de recherche et développement. La Direction de l'aviation civile de Singapour (CAAS), le Conseil de développement économique (EDB), GE Aerospace et le Centre international pour l'innovation aéronautique (ICAI) ont signé, le 2 février 2026, un protocole d'accord visant à créer le SPAARC (Singapore Partnership for Aviation & Aerospace Research and Capability).
Concrètement, cette alliance se concentrera sur l'application de l'Intelligence Artificielle (IA) pour la sécurité et la maintenance, la modernisation de la gestion de l'espace aérien et la recherche aérodynamique avancée pour les futurs systèmes de propulsion.
Pour le constructeur, cette initiative marque une expansion majeure au-delà de ses activités actuelles d'entretien, de réparation et de révision (MRO). Selon Han Kok Juan, directeur général de la CAAS, ce partenariat public-privé doit "offrir de nouvelles voies d'innovation plus efficientes et efficaces que celles actuellement disponibles".
Le projet vise à transformer la gestion de la croissance du trafic aérien mondial tout en garantissant des standards de sécurité rigoureux.
Valeurs associées
|308,760 USD
|NYSE
|+0,63%
