Minerais critiques: face à la Chine, Washington joue le multilatéralisme

US Vice President JD Vance addresses a ministerial meeting on critical minerals at the State Department ( AFP / Oliver Contreras )

Cette fois, ils jouent la carte multilatérale: les Etats-Unis ont réuni une cinquantaine de pays mercredi à Washington pour assurer un accès équitable aux minerais critiques, face à la dépendance vis-à-vis de la Chine.

"Nous savons désormais que le marché international des minéraux critiques est défaillant", a déclaré le vice-président des Etats-Unis, JD Vance, à l'ouverture de la conférence, en dénonçant notamment l'instabilité des marchés.

"Je pense que beaucoup d'entre nous ont appris à leurs dépens, d'une certaine manière, au cours de l'année dernière, à quel point nos économies dépendent de ces minéraux essentiels", a-t-il ajouté dans une claire allusion à la Chine.

Washington souhaite établir un mécanisme international afin de garantir l'approvisionnement de ces composants essentiels à l'innovation technologique, à la puissance économique et à la sécurité nationale.

Cet "Accord sur le commerce des minerais critiques" prévoit en particulier de fixer des prix planchers et la mise en place d'une zone commerciale préférentielle.

Le grand raout -- 55 pays représentés -- se déroule sous les auspices du secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, qui a insisté pour sa part sur le caractère "multilatéral" de cet effort.

Il a relevé qu'"aujourd'hui, c'est fortement concentré dans les mains d'un seul pays", qui peut s'en servir comme "levier à des fins géopolitiques".

La Chine utilise ainsi sa maîtrise des aimants industriels, essentiels dans le cycle d'usage des terres rares, comme moyen de pression vis-à-vis d'Etats voisins, notamment le Japon.

Et Pékin n'hésite pas à menacer d'activer ce levier lors des négociations commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales, comme lors de l'escalade commerciale entre les deux pays après l'annonce de nouveaux droits de douane par le président Donald Trump en avril dernier.

- Terres rares -

"On a besoin de terres rares", aime à répéter le président américain, qui fait de la recherche et de la sécurisation de ces précieuses ressources naturelles une priorité de sa politique de "réindustrialisation" de l'Amérique.

Au même titre ou presque que son recours aux droits de douane.

Des employés travaillent sur une chaîne de montage pour la voiture volante électrique "Land Aircraft Carrier" dans une usine de la filiale Aridge de Xpeng à Guangzhou, dans le sud de la Chine, le 6 novembre 2025 ( AFP / Jade GAO )

Les minerais dits critiques ou stratégiques - une désignation non scientifique - incluent des dizaines de matériaux dont le cobalt, le nickel, le manganèse, le graphite et le lithium.

Parmi eux figurent aussi les terres rares, une catégorie bien définie de 17 éléments métalliques dont la chaîne de production est largement dominée par la Chine.

Les terres rares sont par exemple présentes dans chaque smartphone ou dans les véhicules à moteurs thermiques.

- Partenariat USA/UE/Japon -

Cette thématique des minerais critiques s'inscrit au cœur de la diplomatie américaine, que ce soit en Ukraine, en République démocratique du Congo ou encore à propos du Groenland.

L'administration Trump n'a de cesse de faire miroiter l'exploitation de ces ressources naturelles dans le cadre des négociations diplomatiques.

Elle y voit aussi, surtout, son intérêt.

Les Etats-Unis ont déjà signé des accords bilatéraux sur les minerais critiques avec plusieurs pays mais entendent construire une coalition d'alliés, soucieux également de diversification.

Usages des terres rares ( AFP / Sylvie HUSSON )

Les Etats-Unis, l'Union européenne (UE) et le Japon ont d'ailleurs annoncé à cette occasion mettre en place un partenariat stratégique visant à améliorer leurs approvisionnements en minéraux critiques.

"Avec le développement de ce plan d'action nous souhaitons poser les bases d'un accord multilatéral contraignant sur les minéraux critiques avec des pays idéologiquement proches", a pointé le représentant de la Maison Blanche au Commerce (USTR), Jamieson Greer, dans une déclaration envoyée à la presse.

Eux-mêmes très en retard, malgré l'étendue et la richesse de leur territoire, les Etats-Unis vont créer une réserve de terres rares d'une valeur de 12 milliards de dollars afin de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine.

Il s'agit de sécuriser "un réseau d'approvisionnement en béton", qui bénéficiera à l'économie américaine et aux travailleurs américains, a dit le vice-président.