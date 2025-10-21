GE Aerospace revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de la forte demande de moteurs

Les livraisons de moteurs LEAP devraient augmenter de plus de 20 % en 2025

Les livraisons de moteurs ont augmenté de 41 % au troisième trimestre, les moteurs LEAP de 40 %

Le directeur général souligne la demande significative pour les services et les produits de GE

GE Aerospace GE.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois en quatre mois mardi, porté par une demande robuste pour ses moteurs d'avions commerciaux et ses services.

Signe que ses efforts pour résoudre les problèmes d'approvisionnement portent leurs fruits, le géant de l'aérospatiale a fait état d'un bond des livraisons de moteurs et a revu à la hausse ses prévisions de livraisons de moteurs LEAP pour l'année en cours.

La société basée dans l'Ohio prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 6,00 et 6,20 dollars pour 2025, contre une prévision antérieure de 5,60 à 5,80 dollars.

Les actions de GE Aerospace étaient en hausse de 2,4 % dans les échanges de pré-marché.

La société domine le marché des moteurs pour les avions à réaction à fuselage étroit et occupe une position solide dans les avions à fuselage large. Plus de 70 % du chiffre d'affaires de ses moteurs commerciaux provient des pièces détachées et des services.

L'approvisionnement limité en moteurs a retardé la production de nouveaux avions, obligeant les compagnies aériennes à continuer à voler avec des avions plus anciens, moins économes en carburant, et à dépenser des milliards pour la maintenance.

Cette situation a profité à GE Aerospace, qui tire l'essentiel de ses bénéfices de contrats à long terme et à forte marge pour les pièces détachées et la maintenance.

"Nous continuons à enregistrer une demande importante pour nos services et nos produits", a déclaré le directeur général Larry Culp aux analystes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

GE a fait état d'un bond de 33 % de ses recettes au troisième trimestre pour l'entretien des moteurs. Ses ventes de pièces détachées ont augmenté de plus de 25 % par rapport à l'année précédente.

Pour remédier aux goulets d'étranglement persistants de la chaîne d'approvisionnement, l'entreprise a envoyé ses ingénieurs travailler directement avec ses fournisseurs les plus importants. Elle s'efforce d'améliorer la fiabilité et la durabilité de ses moteurs afin de réduire les temps d'arrêt liés à la maintenance.

Ces mesures ont permis d'augmenter les livraisons de moteurs à réaction, qui ont progressé de 41 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente. Les livraisons de moteurs LEAP, qui équipent les avions à fuselage étroit d'Airbus AIR.PA et de Boeing BA.N , ont augmenté de 40 % par rapport à l'année précédente.

La société s'attend désormais à ce que les livraisons de moteurs LEAP augmentent de plus de 20 % d'une année sur l'autre en 2025. Ce chiffre est à comparer à sa prévision précédente d'une augmentation de 15 à 20 %.

Le bénéfice ajusté par action de GE Aerospace pour le trimestre se terminant en septembre a bondi de 44 % pour atteindre 1,66 $, dépassant les attentes de 1,45 $, selon les données compilées par LSEG. Son chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 26 % pour atteindre 11,31 milliards de dollars.