France-Lecornu appelle les députés à se prononcer "pour l'intérêt général" sur le PLFSS

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu s'adresse à la presse à l'issue d'une réunion avec des députés membres des commissions de défense, à Paris

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a appelé dans la nuit de vendredi à samedi les députés français à se prononcer "en conscience, pour l'intérêt général" sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026.

Les députés ont approuvé vendredi en deuxième lecture le volet "recettes" du PLFSS avant de rétablir dans la soirée la suspension de la réforme de 2023 sur les retraites.

"Parce que nous avons cherché le compromis, nous avons aujourd'hui un budget de la sécurité sociale pour l'an prochain prêt à être voté", a écrit Sébastien Lecornu sur le réseau social X.

"Le gouvernement a tenu parole (...). Il revient désormais à chaque député de se prononcer en conscience, pour l'intérêt général."

Un vote est prévu le 9 décembre sur l'ensemble du texte.

"Ce projet de loi de financement pour la sécurité sociale n'est pas parfait, mais il est le meilleur budget possible", a estimé Sébastien Lecornu.

"Ne pas avoir de budget serait dangereux, pour notre protection sociale, nos comptes publics et pour le rôle du Parlement", a-t-il ajouté.

