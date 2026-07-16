GE Aerospace relève ses objectifs annuels... mais devrait reculer à l'ouverture de Wall Street

Malgré des résultats trimestriels supérieurs à ceux de l'an dernier et un relèvement de ses objectifs annuels, le titre GE Aerospace est attendu en baisse d'environ 2% à l'ouverture de Wall Street. Les investisseurs semblent considérer que les bonnes performances étaient déjà largement intégrées dans le cours, tandis que le relèvement des prévisions n'a pas dépassé les attentes les plus optimistes. Le recul de la marge opérationnelle au 2e trimestre a également pu peser sur le sentiment de marché.

GE a publié un bénéfice net de 2,8 MdsUSD au titre du 2e trimestre de son exercice 2026, en hausse de 17% sur un an et supérieur au consensus S&P (2,56 MdsUSD).

Le bénéfice par action (BPA) publié ressort à 2,30 USD, en progression de 23%, surpassant encore le consensus (2,07 USD). En données ajustées, le BPA ressort à 2,02 USD, en hausse de 22%.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 21% à 13,3 MdsUSD. En données ajustées, le chiffre d'affaires a augmenté de 24% à 12,6 MdsUSD (vs consensus à 11,88 MdsUSD).

Par ailleurs, le résultat opérationnel ajusté s'est élevé à 2,7 MdsUSD, en hausse de 18%, pour une marge opérationnelle ajustée de 21,7%, en baisse de 130 points de base. En données publiées, le bénéfice opérationnel a atteint 2,8 MdsUSD, en hausse de 17%, avec une marge de 21,0%, en recul de 70 points de base.

Enfin, le free cash flow ajusté a bondi de 43% à 3 MdsUSD, tandis que les flux de trésorerie issus des activités opérationnelles publiés ont progressé de 39% à 3,3 MdsUSD.

GE Aero précise que sur le plan opérationnel, les commandes ont augmenté de 17% à 16,5 MdsUSD tandis que les activités de services de la division Commercial Engines & Services ont été particulièrement dynamiques, avec une croissance de 26% du chiffre d'affaires des services.

"GE Aerospace a réalisé un solide deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice par action (BPA) en hausse de plus de 20%, portés par une croissance soutenue des services commerciaux", résume H. Lawrence Culp Jr, le dirigeant.

Côté perspectives, GE Aerospace a relevé l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2026, à la faveur de ses performances au premier semestre et d'une meilleure visibilité sur le reste de l'année. La croissance du CA ajusté est désormais attendue entre 17 et 19% (vs 10 à 12% précédemment), le résultat opérationnel est attendu entre 10,55 et 10,75 MdsUSD (vs 9,85 à 10,25 MdsUSD précédemment) et le BPA ajusté est attendu entre 7,65 et 7,85 USD (vs 7,10 à 7,40 USD auparavant).