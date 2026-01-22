GE Aerospace prévoit un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations grâce à la vigueur du marché des pièces détachées

(Ajout d'actions au paragraphe 2)

GE Aerospace GE.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations jeudi, grâce à une forte demande de pièces détachées et de services à forte marge, alors que les compagnies aériennes devraient donner la priorité aux dépenses de maintenance en raison des contraintes d'approvisionnement des avions.

Les actions de la société étaient en hausse de près de 4 % dans les échanges avant bourse.

Bien que les constructeurs d'avions aient augmenté leurs livraisons au cours de l'année écoulée, la demande de nouveaux appareils continue de dépasser l'offre, les compagnies aériennes cherchant à tirer parti de la forte demande de voyages dans de nombreuses régions.

La pénurie s'est avérée une aubaine pour les fabricants de moteurs, qui tirent l'essentiel de leurs bénéfices des contrats à long terme de pièces détachées et de maintenance, qui entraînent généralement des coûts élevés pour les compagnies aériennes.

Le fabricant de moteurs d'avion prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre 7,10 et 7,40 dollars, alors que les analystes s'attendaient à 7,11 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit également que le chiffre d'affaires ajusté de 2026 augmentera d'un pourcentage à deux chiffres dans le bas de la fourchette.

"Nous abordons 2026 avec une dynamique solide pour tirer parti de ces résultats et nous sommes bien positionnés pour créer une plus grande valeur pour nos clients", a déclaré jeudi le directeur général Larry Culp.

L'entreprise basée dans l'Ohio domine le marché des moteurs pour les avions à fuselage étroit et occupe une position solide dans les avions à fuselage large. Plus de 70 % de son chiffre d'affaires dans le domaine des moteurs commerciaux provient des pièces détachées et des services.

Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires de son unité "moteurs commerciaux et services" augmente d'un pourcentage d'environ 15 %.

La société bénéficie également de la stabilisation du trafic aérien, qui remet davantage d'avions en vol et stimule la demande de maintenance.

Les pénuries de moteurs et les problèmes de fiabilité ont toutefois fait grimper les coûts des compagnies aériennes et alimenté une discorde croissante entre les fournisseurs et les transporteurs dans l'ensemble du secteur, de nombreuses compagnies aériennes s'opposant à l'augmentation des prix.

CFM International, qui appartient conjointement à GE Aerospace et à la société française Safran SAF.PA , a renouvelé un accord avec les compagnies aériennes mondiales afin de garantir la concurrence sur le marché de la maintenance et de la réparation des moteurs.

GE Aerospace a déclaré un bénéfice ajusté de 1,57 $ par action au quatrième trimestre, contre 1,32 $ par action un an plus tôt.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, son chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 20 % pour atteindre 11,87 milliards de dollars.