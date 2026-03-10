Seine-Saint-Denis: spectaculaire évasion d'un détenu grâce à de faux policiers

La prison de Villepinte (Seine-Saint-Denis) le 13 avril 2017 ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Un détenu de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine‑Saint‑Denis) s'est évadé samedi avec l'aide de faux policiers munis de fausses réquisitions censées l'extraire pour une garde à vue, a appris mardi l'AFP de sources concordantes, confirmant une information du Parisien.

Samedi vers 16H00, deux policiers se sont présentés à la maison d'arrêt de Villepinte munis d'un réquisitoire de placement en garde à vue visant le détenu Ilyas Kherbouch, âgé de 20 ans.

"Après la fouille avec palpation d'usage" et l'examen des documents, les agents pénitentiaires ont remis le détenu aux deux hommes, qui ont immédiatement quitté les lieux, selon une source proche du dossier.

Des policiers qui n'en étaient pas et qui ont permis à Ilyas Kherbouch de s'enfuir en toute tranquillité.

Selon la même source, les papiers en leur possession ressemblaient fidèlement à des documents officiels.

L'incroyable évasion n'a été constatée que lundi par le personnel de la maison d'arrêt.

Le parquet de Bobigny a indiqué s'être dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris.

Selon une source pénitentiaire, des consignes ont été immédiatement passées à l'ensemble des chefs d'établissement afin de sensibiliser leur greffe pénitentiaire à ce mode opératoire inédit, et de faire procéder aux vérifications systématiques auprès du greffe de l'autorité judiciaire mandante, en amont de toute sortie.

Ilyas Kherbouch est connu des services de police depuis l'âge de 14 ans, et a été condamné à de nombreuses reprises pour des cambriolages.

En 2024, il a été condamné à sept ans de prison pour son implication dans la séquestration et le cambriolage en mai 2022 du chef italien du George V à Paris, Simone Zanoni.

En novembre dernier, Ilyas Kherbouch a également été mis en examen dans l'affaire du homejacking de Gianluigi Donnarumma, l'ancien gardien de but du PSG, en 2023.

L'avocate d'Ilyas Kherbouch, Me May Sarah Vogelhut, n'a pas souhaité commenter l'évasion de son client.

La direction de l'administration pénitentiaire (DGAP) a diligenté une enquête interne pour déterminer les circonstances de cette évasion et l'inspection générale de la justice (IGJ) a été saisie par le garde des Sceaux pour faire toute la lumière sur cette évasion.