GE Aerospace mise sur "l'art secret" du moulage pour garantir l'approvisionnement en moteurs à réaction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'opération concernant CPP vise à remédier à un goulot d'étranglement dans l'approvisionnement en moteurs à réaction

* Un savoir-faire essentiel à la production actuelle et à la conception future des moteurs

* Selon les analystes, cet accord pourrait déstabiliser les fournisseurs et les concurrents

par Tim Hepher, Rajesh Kumar Singh et Allison Lampert

GE Aerospace GE.N a pris des mesures pour pallier les pénuries de pièces de précision pour moteurs à réaction tout en s'assurant un accès à une technologie précieuse, en s'imposant au sein du cercle restreint des fabricants de pièces moulées grâce à l'acquisition, pour 12 milliards de dollars , de Consolidated Precision Products.

L’acquisition de CPP, troisième fabricant mondial de composants métalliques nécessaires à la fabrication des aubes de turbine des moteurs, constitue la dernière étape en date d’un effort mené depuis plusieurs années pour renforcer les chaînes d’approvisionnement aérospatiales.

Larry Culp, directeur général de GE Aerospace, a annoncé cette acquisition, la plus importante depuis le redressement et la scission du géant industriel General Electric, en qualifiant cette capacité de "vitale pour la mission".

Cette opération illustre un glissement de stratégie, qui passe de la conquête de nouvelles commandes à la production, dans l'industrie aérospatiale surchargée , dont le principal défi consiste à honorer des carnets de commandes s’étalant sur sept à dix ans.

LES PIÈCES MOULÉES: UN GOULET D'ÉTRANGLEMENT DEPUIS LA PANDÉMIE

Les pièces moulées — fabriquées à partir de métal liquide et difficiles à produire en série — et les pièces forgées, issues de métal solide et tout aussi complexes à réaliser, constituent l’un des goulets d’étranglement les plus tenaces du secteur depuis la pandémie de COVID-19.

Les concurrents de GE cherchent également à résoudre ce problème. Pratt & Whitney RTX.N a annoncé l’année dernière la création d’une fonderie interne en Caroline du Nord, tandis que Rolls-Royce RR.L agrandit une usine existante en Grande-Bretagne.

S’appuyant sur des techniques ancestrales impliquant des répliques en cire — et recourant à une technologie de pointe pour résister à des températures supérieures à leur point de fusion —, les aubes de turbine constituent, selon les analystes, le summum de la fabrication aérospatiale coûteuse.

Elles ont également été au cœur de problèmes de production plus généraux, alimentant les tensions entre l'industrie des moteurs et les compagnies aériennes.

Des décennies d’investissement et de savoir-faire spécialisé ont rendu ces quelques acteurs difficiles à imiter et ont maintenu les prix à un niveau élevé.

"C’est l’art occulte de la fabrication, qui a toujours constitué un obstacle majeur", a déclaré Kevin Michaels, directeur général d’AeroDynamic Advisory.

"C’est la chose la plus difficile à réaliser… Il faut parfois jeter la moitié, voire plus, de ce que l’on fabrique."

CPP est l’un des quatre principaux fournisseurs mondiaux de ces pièces moulées et couvre un quart des besoins de GE, selon Jefferies.

GE courtisait depuis des années cette entreprise basée dans l’Ohio, cherchant à se prémunir contre toute perturbation pouvant provenir de fournisseurs plus importants tels que Howmet

HWM.N ou Precision Castparts Corp, ont indiqué des sources du secteur. Aucune des deux sociétés n’a souhaité faire de commentaire dans l’immédiat.

L'OPÉRATION FAIT L'OBJET D'UN EXAMEN EN MATIÈRE DE CONCURRENCE

Cette expansion n’est pas uniquement motivée par des goulots d’étranglement.

GE prévoit d’utiliser son système de production "LEAN" pour améliorer son efficacité et générer davantage de bénéfices. Selon les analystes, le redressement et l’introduction en bourse de Doncasters DPC.N , un concurrent britannique, ont donné le ton.

Les pièces moulées et forgées sont également au cœur d’une bataille stratégique entre les concepteurs de la prochaine génération de moteurs. La Chine cherche également à se tailler une place sur ce marché, a déclaré M. Michaels.

"Ils (GE) s’attendent à un retour sur investissement qui leur permette de rentabiliser financièrement ce projet, mais qui leur permette également de détenir une partie de la chaîne d’approvisionnement, élément essentiel pour l’avenir des performances des moteurs", a déclaré Jerrold Lundquist, directeur général du cabinet de conseil The Lundquist Group.

La concurrence accrue dans le domaine des pièces métalliques de pointe a été mise en évidence la semaine dernière par Elon Musk, qui a déclaré que les projets de SpaceX visant à réaliser en interne certaines pièces moulées constitueraient un "véritable tournant".

Les accords tels que celui conclu par GE ne sont pas sans risque. Ils comportent notamment le risque de faire fuir des concurrents qui s’approvisionnent également auprès de CPP, ou de se mettre à dos de grands fournisseurs tels que Howmet, avec lequel GE entretient également des relations commerciales.

L'opération fera en outre l'objet d'un examen en matière de concurrence. GE devrait invoquer sa participation actuelle dans le fabricant italien d'engrenages Avio Aero — un fournisseur majeur de Pratt & Whitney, qui a refusé de commenter.

"Je m'attends à ce que GE soit contrainte de céder certaines installations, ce qui rendra le processus d'intégration et les scissions associées assez complexes", a déclaré Matteo Peraldo, associé spécialisé dans l'aérospatiale et la défense chez AlixPartners, une société basée aux États-Unis.