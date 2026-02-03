 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GE Aerospace injecte 300 MUSD pour moderniser ses capacités de maintenance à Singapour
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 13:05

Le motoriste américain renforce son ancrage en Asie du Sud-Est via un plan d'investissement quinquennal soutenu par les autorités locales.

GE Aerospace a annoncé un plan d'investissement massif allant jusqu'à 300 millions de dollars sur la période 2025-2029 pour transformer ses opérations de réparation de moteurs à Singapour. Soutenu par le Conseil de développement économique (EDB) de Singapour, ce projet vise à intégrer l'automatisation, la numérisation et l'intelligence artificielle pour réduire les délais d'exécution.

L'initiative inclut la création d'un centre d'excellence en intelligence artificielle dédié aux services de Maintenance, Réparation et Révision (MRO). Selon Mohamed Ali, directeur général des moteurs commerciaux et services, cet investissement introduira des "capacités de rupture" pour optimiser le soutien aux 3 800 moteurs commerciaux du groupe opérant en zone Asie-Pacifique.

Les sites singapouriens développeront notamment de nouvelles compétences pour les turbines haute pression des moteurs CFM LEAP. Pour Iain Rodger, directeur de l'unité locale, l'usage de la maintenance prédictive rendra les réparations "plus prévisibles en termes de délais et de coûts", améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle pour les compagnies aériennes clientes.

Valeurs associées

GE AEROSPACE
308,760 USD NYSE +0,63%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente du CIO Kirsty Coventry a présidé lundi la 145e session de l'organisation du CIO. ( AFP / Daniel MUÑOZ )
    "Concentrons-nous" sur le sport, cap fixé par Coventry au CIO
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:39 

    Sept mois après avoir pris les rênes du Comité international olympique, Kirsty Coventry lui a fixé mardi un premier cap: se "concentrer" sur le sport, donc sur l'avenir des Jeux, le plus loin possible de la politique. "Nous ne pouvons pas être tout pour tout le ... Lire la suite

  • Des Palestiniens de Gaza rentrant d'Egypte descendent d'un bus à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:15 

    En larmes, ils étreignent longuement leurs proches, se fraient un chemin dans la cohue: une dizaine de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza en ruines, après la réouverture très limitée du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. La joie se mêle à l'émotion ... Lire la suite

  • Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, le 16 juin 2022 à Oslo ( NTB / Håkon Mosvold Larsen )
    Norvège: jugé pour viols, le fils de la princesse Mette-Marit plaide non coupable
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:14 

    Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite

  • Kevin Thozet, Membre du comité dinvestissement de Carmignac. (Crédits: DR)
    BCE : statu quo attendu et euros sous surveillance
    information fournie par Carmignac 03.02.2026 14:12 

    par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac Dans la continuité de l'orientation adoptée depuis le second semestre 2025, la Banque centrale européenne devrait laisser ses taux directeurs inchangés lors de sa réunion du 5 février, avec un taux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank