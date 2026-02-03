GE Aerospace injecte 300 MUSD pour moderniser ses capacités de maintenance à Singapour
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 13:05
GE Aerospace a annoncé un plan d'investissement massif allant jusqu'à 300 millions de dollars sur la période 2025-2029 pour transformer ses opérations de réparation de moteurs à Singapour. Soutenu par le Conseil de développement économique (EDB) de Singapour, ce projet vise à intégrer l'automatisation, la numérisation et l'intelligence artificielle pour réduire les délais d'exécution.
L'initiative inclut la création d'un centre d'excellence en intelligence artificielle dédié aux services de Maintenance, Réparation et Révision (MRO). Selon Mohamed Ali, directeur général des moteurs commerciaux et services, cet investissement introduira des "capacités de rupture" pour optimiser le soutien aux 3 800 moteurs commerciaux du groupe opérant en zone Asie-Pacifique.
Les sites singapouriens développeront notamment de nouvelles compétences pour les turbines haute pression des moteurs CFM LEAP. Pour Iain Rodger, directeur de l'unité locale, l'usage de la maintenance prédictive rendra les réparations "plus prévisibles en termes de délais et de coûts", améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle pour les compagnies aériennes clientes.
Valeurs associées
|308,760 USD
|NYSE
|+0,63%
A lire aussi
-
Sept mois après avoir pris les rênes du Comité international olympique, Kirsty Coventry lui a fixé mardi un premier cap: se "concentrer" sur le sport, donc sur l'avenir des Jeux, le plus loin possible de la politique. "Nous ne pouvons pas être tout pour tout le ... Lire la suite
-
En larmes, ils étreignent longuement leurs proches, se fraient un chemin dans la cohue: une dizaine de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza en ruines, après la réouverture très limitée du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. La joie se mêle à l'émotion ... Lire la suite
-
Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite
-
par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac Dans la continuité de l'orientation adoptée depuis le second semestre 2025, la Banque centrale européenne devrait laisser ses taux directeurs inchangés lors de sa réunion du 5 février, avec un taux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer