GE Aerospace et Turkish Technic ont signé un accord de service et de licence.

Les services et l'accord de licence permettront à Turkish Technic de fournir un soutien à la maintenance, à la réparation et à la révision des unités de contrôle et d'affichage de liaison de données (DCDU) de GE Aerospace.

Cet accord permet à Turkish Technic, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services aéronautiques, d'offrir des services autorisés par les fabricants à des clients aériens nationaux et internationaux depuis ses installations à Istanbul.

Dans le cadre de cet accord, GE Aerospace fournira à Turkish Technic des équipements de test dédiés, des pièces OEM et un support technique.

Le DCDU prend en charge les communications par liaison de données depuis le cockpit, aidant les équipages à gérer les messages numériques dans le cadre des systèmes de communication modernes des aéronefs.

En ajoutant la capacité MRO DCDU autorisée par GE Aerospace, Turkish Technic contribuera à augmenter la capacité de réparation mondiale, à réduire les délais de traitement des opérateurs et à garantir une disponibilité de service à long terme pour les compagnies aériennes du monde entier.

Yasin Birinci, directeur technique de Turkish Technic, a déclaré : "Cet accord constitue une étape importante vers l'expansion de nos capacités de service électronique. Ce partenariat augmentera principalement la disponibilité des services, aidant les opérateurs à réduire les temps d'arrêt et à optimiser la performance de leur flotte."

"Cette collaboration rapproche les services électroniques des clients et renforce l'écosystème des services aérospatiaux de la Turquie. Nous nous engageons à soutenir cette expansion de la capacité mondiale de réparation du DCDU, en améliorant l'accès régional et la disponibilité des services." a déclaré Kris Shepherd, président et directeur général de GE Aerospace, Electrical Power Systems.