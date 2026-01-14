 Aller au contenu principal
GE Aerospace et Lockheed Martin valident un moteur à détonation rotative pour missiles hypersoniques
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 17:37

Ce succès technique marque une étape majeure dans la course aux armements de haute précision, offrant une propulsion plus compacte et efficiente pour les futures capacités de défense à longue portée.

Cette technologie de rupture utilise des ondes de détonation pour la combustion plutôt que les méthodes traditionnelles, générant une poussée élevée adaptée aux vitesses hypersoniques. L'essai a démontré la viabilité du système dans des conditions de croisière et d'allumage simulées à haute altitude. Mark Rettig, directeur général des programmes avancés chez GE Aerospace, a souligné que les tests ont "dépassé les attentes".

Ce moteur compact permet d'augmenter la charge utile ou la capacité de carburant tout en réduisant les coûts de production. En outre, son efficacité énergétique accrue étend la portée opérationnelle des missiles et permet l'utilisation de propulseurs d'appoint plus petits pour le démarrage.

Pour Randy Crites, directeur général des programmes avancés chez Lockheed Martin, cette avancée vise à fournir une "capacité abordable" aux forces armées dans un environnement de menaces intensifiées. Les deux partenaires prévoient de poursuivre le développement de cette technologie au cours de l'année 2026.

Lockheed Martin progresse de 2% à New York tandis que GE Aero recule de 2,1%.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
571,080 USD NYSE +2,29%
