GE Aerospace et Kratos décrochent 12,4 millions de dollars de l'US Air Force
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 15:19
GE Aerospace annonce, avec Kratos Defense & Security Solutions, l'obtention d'un contrat conjoint de 12,4 millions de dollars attribué par l'US Air Force pour développer un moteur de nouvelle génération destiné aux petits drones de combat collaboratifs (CCA). Cette première phase vise à finaliser la conception préliminaire du GEK1500, en conciliant exigences élevées de performance et objectifs de coûts ambitieux pour une production de masse abordable.
D'une poussée de 1 500 livres, le GEK1500 pourrait équiper des systèmes aériens sans pilote (UAS), des CCA et des missiles. Sa conception s'appuie sur l'architecture du GEK800, moteur de missile de croisière actuellement en phase avancée de maturation technique. Une option contractuelle supplémentaire permettrait d'évaluer les principaux risques techniques et de caractériser les performances en conditions de vol.
Les deux partenaires avaient formalisé en juin un accord de coopération couvrant le GEK800 et d'autres moteurs, dans le prolongement d'un protocole d'accord signé en 2024, afin d'accélérer le développement de solutions de propulsion abordables pour plateformes sans pilote.
