GE Aerospace: accord pluriannuel avec China Airlines information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 12:51









(CercleFinance.com) - GE Aerospace annonce avoir conclu un accord pluriannuel avec China Airlines portant sur la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des moteurs GE9X qui équiperont les 14 nouveaux Boeing 777X de la compagnie taïwanaise.



Client de GE Aerospace depuis 1999, China Airlines exploite déjà des moteurs GE CF6-80C2 sur ses B747-400, ainsi que des GE90 et GEnx sur ses flottes B777-300ER et B787, couverts par des contrats de services similaires.



' Nous sommes reconnaissants que China Airlines ait choisi GE Aerospace pour l'entretien de ses nouveaux moteurs GE9X et continue de nous faire confiance. Nous collaborerons étroitement pour soutenir l'entrée en service des GE9X et assurer l'exploitation fluide de leur flotte de 777X', a commenté Russell Stokes, président et CEO Commercial Engines and Services de GE Aerospace.







Valeurs associées GE AEROSPACE 248,520 USD NYSE +0,49%