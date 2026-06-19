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GB-Rebond plus marqué que prévu des ventes au détail en mai
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 08:07

La croissance des ventes au détail au Royaume-Uni a rebondi nettement plus que prévu en mai sur un mois, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Les ventes au détail ont augmenté en volume de 1,2% sur le mois alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5%.

En avril, elles avaient reculé de 1,0% (révisé de -1,3%).

Sur un an, les ventes au détail ont augmenté de 3,2% en mai, contre +0,1% en avril (révisé de 0%) et un consensus à +1,9%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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