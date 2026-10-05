GB/PMI-Le secteur des services subit une flambée des coûts et augmente ses prix

Les entreprises britanniques du secteur des services ont signalé une hausse de la pression sur les coûts le mois dernier, alors que les prix des carburants ont grimpé en flèche en raison du conflit au Moyen-Orient et que l'indice mesurant les prix pratiqués par les entreprises a atteint son plus haut niveau depuis mai, montre une enquête publiée lundi.

L'indice PMI définitif de S&P Global pour le secteur des services s'est établi à 52,1 en septembre, en baisse par rapport à 52,5 en août, ce qui représente l'une des plus faibles croissances enregistrées depuis juin.

"La flambée des prix du carburant due au conflit au Moyen-Orient a continué à alimenter l'inflation des coûts des intrants en septembre", a déclaré Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

"Cela a entraîné la plus forte hausse des prix pratiqués par les entreprises du secteur des services depuis mai et a donc marqué un net renversement du ralentissement observé au milieu de l'année", a-t-il ajouté.

Le sous-indice mesurant l'inflation des coûts des intrants pour le secteur des services a atteint en septembre son plus haut niveau depuis juin, affecté par les salaires et par les prix des carburants.

Plus d'un tiers des entreprises ont signalé une augmentation de leurs charges moyennes.

L'emploi a pour sa part reculé pour le 24e mois consécutif, soit la plus longue période de baisse depuis le début des statistiques en 1997.

L'indice PMI composite, qui inclut également le secteur manufacturier, a reculé de 52,5 en août à 52,0 en septembre, son plus bas niveau depuis juin, mais reste en territoire de croissance au-dessus du seuil de 50,0.

(Reportage Suban Abdulla ; version française Diana Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)