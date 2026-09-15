GB-Les salaires ont augmenté de 3,5% au cours des trois mois à fin juillet

Les salaires hors primes ont progressé de 3,5% au Royaume-Uni au cours des trois mois à fin juillet, comme prévu et après le même chiffre à fin juin, selon les données officielles publiées mardi.

Le taux de chômage est pour sa part resté stable à 4,9%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse à 5%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)