GB-Les salaires ont augmenté de 3,4% au cours des trois mois à fin avril

Les salaires hors primes ont progressé de 3,4% au Royaume-Uni au cours des trois mois à fin avril, tandis que le taux de chômage est tombé de façon inattendue à 4,9%, selon les données officielles publiées jeudi, quelques heures avant l'annonce par la Banque d'Angleterre (BoE) de sa prochaine décision sur les taux d'intérêt.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse des salaires de 3,2% et un taux de chômage de 5,0%.

La BoE suit de près la croissance des salaires afin d'évaluer si la hausse des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran entraîne des augmentations salariales plus importantes, ou si la faiblesse de la demande de main-d’œuvre limite la capacité des salariés à négocier des hausses de salaires.

La banque centrale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d’intérêt inchangés à 3,75% plus tard dans la journée de jeudi, et la plupart des décideurs estiment que le marché de l’emploi est actuellement plus faible qu’au cours des dernières années, ce qui rend peu probables des hausses salariales exceptionnelles.

Après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, l’inflation a atteint un pic de 11,1% et la croissance des salaires s’est maintenue pendant près de trois ans au-dessus de 5%, ce qui a contribué à la difficulté de la BoE à ramener l’inflation à son objectif de 2%.

La banque centrale estime qu’une croissance des salaires nettement supérieure à 3% rend difficile la réalisation d’un taux d’inflation de 2% sur le long terme, en raison d’une croissance de la productivité qui reste faible.

(David Milliken et Suban Abdulla, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)