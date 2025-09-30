GB-La croissance du PIB confirmée à 0,3% au T2

La croissance de l'économie britannique au deuxième trimestre est ressortie conforme à la première estimation d'un trimestre à l'autre, selon les chiffres définitifs publiés mardi par l'Office national de la statistique (ONS).

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,3% sur la période avril-juin 2025, comme anticipé par les économistes interrogés par Reuters.

Le PIB était ressorti en hausse de 0,7% au premier trimestre.

Sur un an, la croissance s'est établie à 1,4%, contre 1,2% anticipé.

