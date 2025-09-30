Perspectives de croissance "modérées" pour l'économie suisse, selon un baromètre

L'économie suisse digère le choc des droits de douane de 39% imposés en août par la Maison Blanche mais les perspectives de croissance de l'activité restent "modérées", selon le baromètre du KOF publié mardi.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

En septembre, ce baromètre - qui donne une indication sur la tendance à court terme du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse - s'est légèrement redressé après une brusque chute le mois précédent.

Il a regagné 1,8 point en septembre pour remonter à 98 points, a indiqué dans un communiqué le Centre de recherches conjoncturelles de l'École polytechnique fédérale de Zurich, qui le calcule tous les mois.

Mais ce baromètre reste sous la barre des 100 points qui marque le seuil de croissance, les perspectives restant donc "modérées", selon l'institut zurichois.

Dans le détail, les indicateurs liés à l'industrie manufacturière ainsi qu'aux services financiers et assurances se sont améliorés mais sont en recul pour la demande étrangère.

Les indicateurs concernant la chimie et de la pharmacie ainsi que la construction automobile et mécanique s'inscrivent en baisse, note l'institut zurichois.

En août, la Suisse a été sonnée par les droits de douane de 39% imposés en août par l'administration de Donald Trump, qui touchent en particulier l'horlogerie, les PME industrielles ainsi que certains secteurs de l'agroalimentaire, comme le fromage ou le chocolat.

Mais les inquiétudes se portent désormais sur la pharmacie, le plus gros secteur d'exportation de la Suisse.

Les médicaments étaient pour l'instant exemptés de droits de douane.

Mais la semaine dernière, Donald Trump a publié un message sur sa plateforme Truth Social disant vouloir appliquer "une taxe de 100% sur tout produit pharmaceutique de marque ou breveté" à partir du 1er octobre, "sauf si une entreprise CONSTRUIT son usine pharmaceutique en Amérique".

Compte tenu des enjeux pour la Suisse, le secteur attend davantage de précisions, les deux poids lourds du secteur helvétique, Roche et Novartis, ayant déjà annoncé en avril d'importants investissements dans des usines aux Etats-Unis.