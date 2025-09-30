Coty se recentre sur le parfum et réfléchit à l'avenir de sa branche maquillage

Le groupe américain de cosmétiques et parfums Coty a annoncé mardi le lancement d'une revue stratégique de sa division de cosmétiques grand public pour se recentrer sur la parfumerie avec le rapprochement des divisions de parfums "prestige" et "grand public".

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JAMIE MCCARTHY )

"Coty a lancé une revue stratégique complète de son activité beauté grand public afin d'en exploiter tout le potentiel", annonce le groupe dans un communiqué.

Le groupe Coty est passé dans le rouge lors de son exercice décalé 2024/2025, achevé fin juin, avec une perte nette de 381 millions de dollars. Il s'attend cependant à remonter la pente cette année.

"Cette revue évaluera un éventail complet d'options, notamment des partenariats, des cessions, des scissions et d'autres actions stratégiques potentielles", détaille Coty dans le communiqué.

"La revue stratégique portera sur l'activité maquillage grand public de Coty, qui représente un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars, avec des marques comme CoverGirl, Rimmel, Sally Hansen et Max Factor, ainsi que sur son activité brésilienne, composée de marques locales générant près de 400 millions de dollars de chiffre d'affaires", est-il précisé.

En outre, "afin d'optimiser les perspectives de croissance et les synergies", Coty va rapprocher ses différentes activités de parfumerie - prestige et grand public - qui représentent "69% de son chiffre d'affaires".

L'entreprise veut mettre en place "une intégration plus étroite de ses activités beauté prestige et parfumerie grand public, recentrant ainsi l'entreprise sur son héritage et ses atouts fondamentaux".