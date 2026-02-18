GB-L'inflation ralentit comme prévu à 3,0% en janvier sur un an

L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a ralenti sur un an à 3,0% en janvier après 3,4% en décembre, montrent les données officielles publiées mercredi.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une inflation à 3,0%.

En rythme mensuel, les prix ont baissé en janvier de 0,5% après une hausse de 0,4% alors que le consensus était de -0,5%.

L'inflation dite de base, quant à elle, est ressortie à 3,1% sur une base annuelle et à -0,6% sur une base mensuelle, après respectivement +3,2% et +0,3% et des consensus à 3,0% et -0,7%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)