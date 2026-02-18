 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-L'inflation ralentit comme prévu à 3,0% en janvier sur un an
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 08:29

L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a ralenti sur un an à 3,0% en janvier après 3,4% en décembre, montrent les données officielles publiées mercredi.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une inflation à 3,0%.

En rythme mensuel, les prix ont baissé en janvier de 0,5% après une hausse de 0,4% alors que le consensus était de -0,5%.

L'inflation dite de base, quant à elle, est ressortie à 3,1% sur une base annuelle et à -0,6% sur une base mensuelle, après respectivement +3,2% et +0,3% et des consensus à 3,0% et -0,7%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Devises
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Naturgy: bénéfice record de 2 mds EUR en 2025, sur un marché de l'énergie "difficile"
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:46 

    Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé plus de deux milliards d'euros de bénéfice en 2025, un record, malgré un marché rendu "difficile" par la baisse des prix de l'énergie, des conditions qui devraient peser sur ses résultats en ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:45 

    Le géant suisse du négoce des matières premières Glencore a renoué avec les bénéfices en 2025, dégageant un bénéfice net de 363 millions de dollars (306 millions d'euros), contre une perte de 1,6 milliard de dollars l'année précédente. "2025 a été une année de ... Lire la suite

  • Marc Puig à Barcelone, en Espagne, le 3 mai 2024. ( AFP / JOSEP LAGO )
    Puig : bénéfice de près de 600 millions d'euros en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:43 

    Le groupe espagnol de luxe et cosmétiques Puig, propriétaire des marques Paco Rabanne et Jean-Paul Gaultier, a dégagé en 2025 un bénéfice net ajusté de près de 600 millions d'euros, tiré notamment par les ventes de ses produits de maquillage et de soin de la peau. ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe dans le vert, optimisme sur la géopolitique et les résultats
    information fournie par Reuters 18.02.2026 09:38 

    Les principales Bourses européennes sont orientées légèrement dans le vert ‌mercredi avec les résultats des entreprises et sur fond d'optimisme dans les discussions sur le nucléaire iranien en attendant des indicateurs clés aux Etats-Unis ​en fin de semaine après ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank