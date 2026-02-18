 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
information fournie par Boursorama avec AFP 18/02/2026 à 11:10

( AFP / FABRICE COFFRINI )

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'action du géant suisse Glencore grimpe mercredi en Bourse après la publication de ses résultats pour 2025 au terme d'une année complexe, marquée par une envolée des cours du cuivre et des métaux précieux et une chute du charbon et pétrole.

Le groupe, basé à Baar dans le canton suisse de Zoug, a profité de ces résultats pour réaffirmer que ses perspectives en tant que groupe indépendant restent "solides", deux semaines après l'échec de ses négociations avec son concurrent anglo-australien Rio Tinto.

En 2025, Glencore a renoué avec les bénéfices malgré des dépréciations d'actifs liées notamment à une réduction de la production dans sa mine de charbon de Cerrejón en Colombie.

Le groupe a fait état d'un bénéfice net de 363 millions de dollars (306 millions d'euros), contre une perte de 1,6 milliard de dollars l'année précédente, a-t-il indiqué dans un communiqué.

"2025 a été une année de progrès significatifs", a déclaré son directeur général, Gary Nagle, cité dans le communiqué, mettant en avant les efforts pour poursuivre "l'optimisation du portefeuille" et une "dynamique claire" dans le cuivre, un de ses grands axes de croissance.

En décembre, Glencore avait dit vouloir doubler sa production en 10 ans sur ce métal très demandé pour la transition énergétique, la défense et la construction de centres de données pour l'intelligence artificielle, pour la porter à 1,6 million de tonnes par an d'ici 2035.

A 09H30 GMT, l'action, cotée à la Bourse de Londres, gagnait 3,24% à 501,74 pence.

L'année 2025 été marquée par "une volatilité accrue" et "des performances différenciées" selon les matières premières, avec d'un côté une hausse des cours des métaux comme le cuivre, l'aluminium et le cobalt, et des métaux précieux, avec la flambée de l'or et de l'argent, et d'une l'autre une chute du pétrole et du charbon.

Cette baisse du charbon a pesé sur le résultat brut d'exploitation de ses activités minières, en baisse de 6% sur un an, à 9,9 milliards de dollars, et le résultat d'exploitation de ses activités de courtage, en repli de 8%, à 2,9 milliards de dollars.

Glencore compte verser à ses actionnaires un dividende 10 cents par action, auquel s'ajouteront 7 cents compte tenu de la cession début juillet de sa participation dans Viterra, une filiale spécialisé dans les matières premières agricoles, au géant américain Bunge.

En janvier, Glencore avait dévoilé être en discussions avec Rio Tinto en vue d'une fusion de tout ou partie de leurs activités. Mais ce projet de méga-fusion qui aurait pu faire émerger un colosse valorisé à 260 milliards de dollars (220 millions d'euros) a échoué, les deux groupes ayant mis un terme à leurs discussions début février.

Fusions / Acquisitions
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

GLENCORE
499,875 GBX LSE +2,85%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Casino repousse la date de publication de ses résultats 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 11:11 

    Le groupe Casino, très endetté, repousse jusqu'au 31 mars au plus tard la publication de ses résultats annuels, en raison de "la poursuite des négociations" concernant sa "structure financière", a-t-il annoncé mercredi. Le distributeur (Monoprix, Franprix, CDiscount...) ... Lire la suite

  • Une illustration montre un modèle miniature de Donald Trump imprimé en 3D et des drapeaux russe et ukrainien
    Reprise des discussions Ukraine-Russie à Genève, Kyiv sous pression
    information fournie par Reuters 18.02.2026 11:08 

    Les négociateurs ukrainiens et russes ont entamé mercredi une deuxième ‌journée de négociations à Genève alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est plaint de subir une pression excessive de la part de ​son homologue américain Donald Trump pour parvenir ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse à la presse à Francfort
    Lagarde n'a pas pris de décision quant à son départ-BCE
    information fournie par Reuters 18.02.2026 11:08 

    La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), ‌Christine Lagarde, se concentre sur son travail et n'a pris aucune décision concernant la fin de ​son mandat, a déclaré mercredi un porte-parole de la BCE, après la publication d'informations de presse selon ... Lire la suite

  • icade 2 (Crédit: / credit Icade)
    Oddo BHF maintient son conseil à sous-performance sur Icade
    information fournie par Zonebourse 18.02.2026 11:06 

    Oddo BHF maintient son conseil à sous-performance sur le titre avec un objectif de cours de 22 E après l'annonce des résultats 2025. Icade a publié hier soir un cash-flow net courant (CFNC) / action de 3,57EUR (-10%) contre 3,63 EURe en ligne avec sa guidance qui ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank