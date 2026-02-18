Glencore renoue avec les bénéfices en 2025

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'action du géant suisse Glencore grimpe mercredi en Bourse après la publication de ses résultats pour 2025 au terme d'une année complexe, marquée par une envolée des cours du cuivre et des métaux précieux et une chute du charbon et pétrole.

Le groupe, basé à Baar dans le canton suisse de Zoug, a profité de ces résultats pour réaffirmer que ses perspectives en tant que groupe indépendant restent "solides", deux semaines après l'échec de ses négociations avec son concurrent anglo-australien Rio Tinto.

En 2025, Glencore a renoué avec les bénéfices malgré des dépréciations d'actifs liées notamment à une réduction de la production dans sa mine de charbon de Cerrejón en Colombie.

Le groupe a fait état d'un bénéfice net de 363 millions de dollars (306 millions d'euros), contre une perte de 1,6 milliard de dollars l'année précédente, a-t-il indiqué dans un communiqué.

"2025 a été une année de progrès significatifs", a déclaré son directeur général, Gary Nagle, cité dans le communiqué, mettant en avant les efforts pour poursuivre "l'optimisation du portefeuille" et une "dynamique claire" dans le cuivre, un de ses grands axes de croissance.

En décembre, Glencore avait dit vouloir doubler sa production en 10 ans sur ce métal très demandé pour la transition énergétique, la défense et la construction de centres de données pour l'intelligence artificielle, pour la porter à 1,6 million de tonnes par an d'ici 2035.

A 09H30 GMT, l'action, cotée à la Bourse de Londres, gagnait 3,24% à 501,74 pence.

L'année 2025 été marquée par "une volatilité accrue" et "des performances différenciées" selon les matières premières, avec d'un côté une hausse des cours des métaux comme le cuivre, l'aluminium et le cobalt, et des métaux précieux, avec la flambée de l'or et de l'argent, et d'une l'autre une chute du pétrole et du charbon.

Cette baisse du charbon a pesé sur le résultat brut d'exploitation de ses activités minières, en baisse de 6% sur un an, à 9,9 milliards de dollars, et le résultat d'exploitation de ses activités de courtage, en repli de 8%, à 2,9 milliards de dollars.

Glencore compte verser à ses actionnaires un dividende 10 cents par action, auquel s'ajouteront 7 cents compte tenu de la cession début juillet de sa participation dans Viterra, une filiale spécialisé dans les matières premières agricoles, au géant américain Bunge.

En janvier, Glencore avait dévoilé être en discussions avec Rio Tinto en vue d'une fusion de tout ou partie de leurs activités. Mais ce projet de méga-fusion qui aurait pu faire émerger un colosse valorisé à 260 milliards de dollars (220 millions d'euros) a échoué, les deux groupes ayant mis un terme à leurs discussions début février.