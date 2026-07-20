GB-Andy Burnham, nommé Premier ministre, promet une ère de changements

(Actualisé avec citations)

Le travailliste Andy Burnham a été officiellement nommé Premier ministre du Royaume-Uni lundi et a promis une "réinitialisation" complète du pays, avec un "nouveau modèle politique" et une "nouvelle économie".

A 56 ans, l'ex-maire de Manchester, populaire dans les sondages et communicant éprouvé, succède à Keir Starmer, qui avait démissionné en juin après un échec historique du Labour aux élections locales.

Le Premier ministre britannique sortant avait officiellement présenté lundi sa démission au roi Charles III, qui a ensuite reçu Andy Burnham pour lui demander d'assumer les fonctions de chef du gouvernement.

Andy Burnham, en tant que septième Premier ministre britannique depuis le référendum sur le Brexit, il y a dix ans, compte "redynamiser" le pays et se concentrer davantage sur les préoccupations de la population, telles que le pouvoir d'achat et les défaillances des services publics.

Le maire du Grand Manchester, parfois surnommé le "roi du Nord", a été élu vendredi à la tête du Parti travailliste, ce qui constituait la dernière étape avant sa nomination au poste de chef du gouvernement.

Lors d'un premier discours au côté de son épouse devant le 10, Downing Street, il s'est engagé à présenter dans le courant de la semaine de nouvelles mesures pour aider les ménages, avant de dévoiler plus tard dans l'année un nouveau plan sur dix ans pour le pays.

"La Grande-Bretagne doit montrer au monde qu'elle est capable de retrouver sa stabilité une fois de plus", a déclaré Andy Burnham.

"Nous n'avons pas été à la hauteur, et nous devons faire mieux."

BURNHAM PROMET "UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE"

Promettant aux Britanniques "une bouffée d'oxygène", Andy Burnham a déclaré que le gouvernement présenterait des mesures visant à lutter contre la hausse du coût de la vie, ainsi que la manière dont il prévoit de les financer.

Evoquant le plus long terme, il s'est aussi engagé à aider plus de jeunes "à accéder à l'emploi en réformant le système éducatif et en leur apportant davantage de soutien, notamment en matière de santé mentale", avec également une hausse des constructions de logements sociaux.

"C'est la manière la plus juste et la plus durable de réduire la facture des prestations sociales, de respecter nos règles budgétaires et d'honorer nos engagements en matière de défense envers nos partenaires internationaux."

Sur le plan international, Andy Burnham a promis d'offrir une image de stabilité au monde et précisé que ses premières prises de contact diplomatiques seraient réservées au président ukrainien Volodimir Zelensky et au président américain Donald Trump.

Il a ajouté qu'il ferait clairement savoir à Volodimir Zelensky qu'il n'y aurait "aucun changement" dans l'aide britannique à Kyiv et qu'il soutiendrait le dirigeant ukrainien "à 100%", comme l'a fait Keir Starmer.

"Le président Zelensky n'aura absolument aucun doute sur le fait que le soutien du Royaume-Uni est inébranlable et sans faille. Il pourra compter sur lui, et je serai aussi personnellement à ses côtés."

Andy Burnham doit également présenter son gouvernement lundi, le nom de la personne qui succédera à Rachel Reeves au ministère des Finances constituant l'un des principaux enjeux du nouvel exécutif.

La ministre de l'Intérieur sortante, Shabana Mahmood, apparaît comme la favorite pour remplacer Rachel Reeves. Ed Miliband, ministre chargé de la Sécurité énergétique et de la neutralité carbone depuis 2024, était initialement pressenti pour le poste, mais il a été la cible d'attaques et de manœuvres hostiles en coulisses.

THAMES WATER DANS LE COLLIMATEUR

Vendredi, Andy Burnham a qualifié son élection à la tête du Parti travailliste de "moment de changement le plus significatif de (la) vie politique (britannique) depuis 40 ans".

Il a également promis de faire en sorte que la Grande-Bretagne devienne un pays où "la vie est plus abordable et où toute la population et toutes les régions voient leur situation s'améliorer par rapport à aujourd'hui".

Une attention particulière sera portée à ses décisions en matière de fiscalité et de dépenses publiques, de même qu'à l'égard du secteur pétrolier et des entreprises de service public, peu performantes, sur lesquelles le nouveau Premier ministre a dit vouloir renforcer le contrôle de l'État.

Thames Water, la plus grande compagnie des eaux du Royaume-Uni, lourdement endettée et vivement critiquée en raison de fréquents rejets d'eaux usées, fait partie des sociétés potentiellement concernées.

La numéro deux du Parti travailliste et alliée d'Andy Burnham, Lucy Powell, a ainsi laissé entendre dimanche que Thames Water pourrait être placée sous un régime de "surveillance spéciale", ce qui signifierait qu'elle fonctionnerait sous contrôle gouvernemental.

"Il veut recentrer et redéfinir les priorités des ressources et de l'attention du gouvernement autour de ses objectifs, notamment la lutte contre la hausse du coût de la vie et une refonte en profondeur du fonctionnement du pays et de l'économie", a-t-elle déclaré à Sky News.

Les travaillistes considèrent Andy Burnham comme l'un des rares hommes politiques capables de contrer la menace du parti populiste Reform UK de Nigel Farage, fervent défenseur du Brexit, contrairement à un Keir Starmer devenu impopulaire.

(Reportage Elizabeth Piper, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)