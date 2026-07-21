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Tour de France: après les contrôles, place au chrono à Evian
information fournie par AFP 21/07/2026 à 14:06

Des spectateurs assistent au contre-la-montre individuel de la 16e étape du Tour de France, le 21 juillet 2026 aux abords du Lac Léman ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Des spectateurs assistent au contre-la-montre individuel de la 16e étape du Tour de France, le 21 juillet 2026 aux abords du Lac Léman ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Après une journée de repos marquée par de nouveaux contrôles antidopage, les coureurs du Tour de France s'élancent mardi pour la 16e étape, un contre-la-montre individuel de 26,1 kilomètres aux abords du lac Léman sous un grand soleil.

Le Polonais Kamil Gradek, lanterne rouge du classement général, a quitté la rampe de lancement à 13h d'Evian, direction Thonon-les-Bains.

Tous les coureurs du peloton partent à 1 minute et 30 secondes d'intervalle, tandis que les départs des 15 premiers coureurs du classement général seront espacés de 2 minutes.

Remco Evenepoel, deuxième du général et qui s'est soumis hier à un contrôle antidopage comme toute son équipe Red Bull Bora, part favori de ce chrono, lui le triple champion du monde en titre et champion olympique de la discipline.

Il partira à 17h13, deux minutes avant le maillot jaune Tadej Pogacar et quatre après Paul Seixas.

Le Français de 19 ans a lui aussi été testé hier avec son équipe Decathlon CMA CGM, tout comme les formations Picnic, Jayco-AlUla, et Bahrain.

165 coureurs sont au départ de ce contre-la-montre, après l'abandon du Belge Lars Craps, tombé malade hier lors de la journée de repos. C'est le troisième abandon dans la formation Lotto Intermarché, après ceux du leader Arnaud de Lie et de Jenno Berckmoes.

Le premier coureur à surveiller lors de ce contre-la-montre devrait être l'Italien Filippo Ganna, spécialiste de l'effort solitaire, qui prendra le départ à 13h58.

Mais la côte de Larringes (9,7 km à 4,3%), placée en début de parcours, pourrait s'avérer trop dure pour lui et les purs rouleurs, et avantager les coureurs du classement général.

Pour une grande partie du peloton, qui ne joue ni le classement général ni la victoire d'étape, ce chrono aura des allures de deuxième journée de repos, avant cinq dernières étapes difficiles jusqu'à l'arrivée à Paris dimanche.

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