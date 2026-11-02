Zone euro/PMI: La croissance de l'activité manufacturière reste solide en octobre

Ouvriers de l'usine de moteurs Mercedes-Benz à Berlin

La croissance de l'activité manufacturière s'est ‌bien maintenue en octobre dans la zone euro, même si elle s'est légèrement ralentie en ​raison de la décélération de la croissance des nouvelles commandes, de la hausse des coûts énergétiques et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, montrent les résultats définitifs de l'enquête PMI S&P ​Global et HCOB, publiés lundi.

• L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier de la zone euro a reculé à 52,7 ​le mois dernier, contre 52,9 en septembre, tout ⁠en restant supérieur à l'estimation préliminaire de 52,4.

• Tout chiffre supérieur à 50 indique ‌une expansion de l'activité, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 signale une contraction.

• "Un nouveau résultat solide de l'indice PMI prolonge la meilleure période de ​croissance du secteur manufacturier de ‌la zone euro depuis plus de quatre ans", souligne Chris Williamson, chef ⁠économiste chez S&P Global Market Intelligence.

• Le total des nouvelles commandes dans l'industrie, un indicateur clé de la demande, a progressé à un rythme plus lent en octobre, alors même ⁠que les commandes à ‌l'exportation ont enregistré leur plus forte hausse depuis plus de quatre ans ⁠et demi.

• Six des huit pays de la zone euro inclus dans l'enquête ont enregistré ‌une croissance de leur activité, à l'exception de la France et de l'Italie.

• ⁠La production industrielle a reculé à 52,8, son plus bas niveau ⁠depuis quatre mois, contre ‌53,6 en septembre, tout en restant supérieure à la moyenne à long terme de l'enquête.

• ​Les coûts d'exploitation des usines ont quant à ‌eux augmenté en octobre à leur rythme le plus rapide depuis cinq mois et les entreprises ont fortement relevé ​leurs prix de vente en réaction, même si le rythme de cette hausse est resté globalement inchangé par rapport à septembre.

• Les tensions sur la chaîne d'approvisionnement se sont ⁠intensifiées au cours du mois et les délais de livraison ont atteint leur plus haut niveau depuis juin, montre également l'enquête.

• Les industriels ont augmenté leurs volumes d'achat au rythme le plus rapide depuis près de quatre ans et demi, tout en constituant des stocks de matières premières pour la première fois depuis décembre 2022.

(Reportage Jonathan Cable ; version française Diana Mandia ; ​édité par Benoit Van Overstraeten)