Gaz-Les prix grimpent de plus de 40% avec les craintes sur l'approvisionnement en GNL

Les prix de référence du gaz néerlandais et britannique ont poursuivi leur hausse pour la deuxième journée consécutive et augmenté de plus de 40% mardi, sur fond de craintes concernant l'approvisionnement avec l'intensification des combats au Moyen-Orient.

L'Iran et Israël poursuivent leurs frappes, perturbant la production et le transport, tandis que le Qatar a interrompu la production de son usine de gaz naturel liquéfié de Ras Laffan, la plus grande installation d'exportation au monde.

L'Europe a augmenté ses importations de GNL au cours des dernières années, cherchant à se passer du gaz russe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et devra rapidement en importer davantage pour remplir ses stocks.

Le conflit au Moyen-Orient a entraîné la fermeture effective du détroit d'Ormuz, par lequel transite près de 20% du GNL mondial, tirant les prix mondiaux.

Le contrat à terme néerlandais sur le hub TTF, référence pour l'Europe TFMBMc1 , avance de 18,384 euros pour atteindre 62,755 euros par mégawattheure (MWh), soit environ 21,33 dollars/mmBtu, à 10h28 GMT, selon les données de l'IntercontinentalExchange (ICE), après avoir atteint 63,490 euros/MWh, son plus haut niveau depuis janvier 2023.

Le contrat britannique d'avril NGLNMJ6 augmente de 44,36 pence à 158,15 pence par therm, selon les données de l'ICE.

"Ces perturbations surviennent à un moment critique pour le marché du gaz naturel. La saison de chauffage touchant à sa fin en Asie et en Europe, les stocks sont faibles, en particulier en Europe. Cela rendra le réapprovisionnement de plus en plus difficile pour les consommateurs au cours des prochains mois", a déclaré Daniel Hynes, stratège senior en matières premières chez ANZ Research.

"Les alternatives sont rares. Les États-Unis pourraient augmenter leurs exportations de GNL, mais cela ne devrait pas compenser l'approvisionnement du Qatar à court terme", a-t-il ajouté.

Les analystes de BMI, une filiale de Fitch, ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les prix TTF néerlandais restent élevés, au-dessus de 40 euros/MWh, avant de connaître un rapide recul au deuxième trimestre, à mesure que les primes de risque géopolitique s'estomperont.

Les prix européens du GNL ont également bondi, S&P Global Energy évaluant le 2 mars le marqueur DES Northwest Europe (NWE) d'avril à 15,479 $/MMBtu, soit une augmentation de 56,61% par rapport à la veille.

En Asie, le Japan Korea Market (JKM), largement utilisé comme référence pour le GNL asiatique, est passé de 10,8 dollars vendredi à 25 dollars par million de British thermal units (mmBtu).

"Les centres de demande asiatiques devraient continuer à surenchérir sur les acheteurs européens pour les cargaisons spot provenant du bassin atlantique, en particulier des États-Unis et de l'Afrique de l'Ouest, afin de répondre aux besoins de consommation intérieure", a déclaré Aly Blakeway, responsable du GNL atlantique chez S&P Global Energy.

Sur le marché européen du carbone, le contrat de référence

CFI2Zc1 progresse de 2,02 euros pour atteindre 72,59 euros la tonne métrique.

(Marwa Rashad, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)