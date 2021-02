GAUSSIN annonce l'acquisition de 10 Bluebus 6 mètres électriques de Bluebus du Groupe Bolloré pour les transformer en véhicules autonomes pour des applications sur route

Le groupe a acquis en parallèle la technologie complète de conduite autonome dont les codes sources à un géant de l'ingénierie automobile pour accélérer son développement



GAUSSIN Manugistique (ALGAU - FR0013495298), pionnier dans la mobilité propre, intelligente et connectée pour les marchandises et les personnes, annonce l'acquisition de 10 Bluebus 6 mètres électriques, le véhicule phare de la gamme BLUEBUS, filiale du Groupe BOLLORE. L'objectif de GAUSSIN est de transformer les Bluebus en véhicules autonomes pour des applications sur route que le groupe va commercialiser.



Le Bluebus 6 mètres est une solution de transport de personnes axée sur la sécurité, la performance et le respect de l'environnement. Commercialisé depuis 2012, il est actuellement exploité en version manuelle dans plus de 60 Agglomérations réparties sur 8 pays. D'une capacité de 22 personnes, le BB6M embarque 90 kW/h de batteries et peut rouler jusqu'à 50 km/h.