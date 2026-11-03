Gartner recule en raison de prévisions de chiffre d'affaires annuel en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action de la société d'études informatiques Gartner IT.N recule de 6,2 % à 220,80 dollars avant l'ouverture du marché

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis plus de neuf mois, si cette tendance se confirme

** Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 est estimé à 6,405 milliards de dollars, soit légèrement en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 6,411 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d’affaires de 1,50 milliard de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations de 1,49 milliard de dollars

** Sur 16 courtiers, quatre attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, dix “conserver” et deux “vendre”; le cours cible médian est de 194 dollars – données LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 6,7 % depuis le début de l'année