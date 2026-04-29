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Garmin publie des résultats trimestriels encourageants, la demande en appareils portables haut de gamme se maintenant
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Garmin GRMN.BN a annoncé mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice au premier trimestre supérieurs aux prévisions des analystes , grâce à la forte demande en appareils portables de fitness de pointe et à la croissance soutenue de ses activités dans les secteurs de l'aviation et de la marine.

La société a continué d'attirer les athlètes d'endurance, les amateurs de plein air et les consommateurs soucieux de leur santé à la recherche d'appareils spécialisés, alors même que les dépenses discrétionnaires sont sous pression sur certains marchés.

Son orientation vers des produits haut de gamme et riches en fonctionnalités a contribué à amortir la baisse générale de la demande dans le secteur de l'électronique grand public, lui permettant de se tailler une place de choix avec des produits spécialisés malgré la concurrence de géants tels qu'Apple

AAPL.O et Samsung 005930.KS .

Basée à Olathe, au Kansas, Garmin commercialise des appareils GPS et des technologies connexes dans de nombreux segments, notamment le fitness, les loisirs de plein air, l'aviation et la marine.

Le chiffre d'affaires du segment fitness a bondi de 42 % par rapport à l'année dernière, tandis que celui de la division aviation a augmenté de 18 % au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires total de Garmin pour le trimestre clos le 28 mars a augmenté de 14 % pour atteindre 1,75 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 1,72 milliard de dollars.

La société a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 2,08 dollars par action, dépassant les estimations de 1,82 dollar par action.

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APPLE
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SAMSUNG ELECTRON
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