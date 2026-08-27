Gap s'envole après avoir relevé ses objectifs de bénéfice malgré Old Navy

Gap bondissait de 11% dans les échanges post-clôture jeudi, les investisseurs privilégiant la résistance des marges et le relèvement des objectifs de bénéfice du groupe américain de prêt-à-porter, malgré des ventes légèrement inférieures aux attentes et des performances toujours très contrastées entre ses enseignes.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du propriétaire d'Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta a reculé de 2%, à 3,65 MdsUSD, contre 3,69 MdsUSD attendus. Le bénéfice ajusté par action s'est néanmoins établi à 0,52 USD, dépassant le consensus de 0,48 USD, grâce notamment à une marge brute ajustée en hausse de 20 points de base, à 41,4%. La marge opérationnelle ajustée a atteint 7,1%, contre 7,8% un an plus tôt, mais a également dépassé les attentes de la direction.

Les résultats publiés ont été fortement gonflés par une récupération nette de 417 MUSD liée aux tarifs douaniers imposés sous l'International Emergency Economic Powers Act en avril 2025. En données comptables, le bénéfice net a ainsi plus que doublé à 501 MUSD et le bénéfice par action atteint 1,38 USD. Gap a toutefois exclu cet élément exceptionnel de ses indicateurs ajustés et de ses prévisions.

La performance opérationnelle reste principalement portée par l'enseigne Gap, dont les ventes ont progressé de 9% et les ventes comparables de 10%, signant un dixième trimestre consécutif de croissance. Banana Republic a enregistré une hausse comparable de 3%, tandis qu'Old Navy, qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe, a reculé de 4%. Athleta est restée en difficulté, avec une baisse de 12%, après -11% au trimestre précédent.

Richard Dickson, directeur général de Gap, a reconnu que les ventes avaient été "modestement inférieures aux attentes", mais a souligné que la discipline opérationnelle et financière avait permis au groupe de dépasser ses objectifs de rentabilité. Il a ajouté que Gap avait "du travail à faire chez Old Navy", où un assortiment saisonnier féminin décevant et un ralentissement inattendu du trafic ont pesé sur l'activité.

Pour l'exercice 2026, le distributeur californien relève sa prévision de BPA ajusté à 2,35-2,45 USD, contre 2,30-2,40 USD auparavant, et vise désormais une marge opérationnelle de 7,4% à 7,6%. La croissance attendue des ventes est toutefois ramenée à 1-1,5%, contre 1-2%, reflétant une prévision plus prudente pour Old Navy. Gap anticipe néanmoins une réaccélération du chiffre d'affaires comprise entre 1,5% et 2,5% au troisième trimestre, dans un environnement toujours marqué par la sélectivité des consommateurs, les promotions et les incertitudes tarifaires.