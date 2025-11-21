Gap progresse : les ventes comparables et les bénéfices trimestriels dépassent les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre -

** Les actions du fabricant de vêtements Gap augmentent de 4 % à 24 $ avant le marché

** La société dépasse les attentes de Wall St pour les ventes comparables et les bénéfices du 3ème trimestre, aidée par une forte demande pour les vêtements des marques Old Navy et Banana Republic

** Au troisième trimestre, les ventes comparables ont augmenté de 5%, dépassant les attentes d'une croissance de 3,26%, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre a augmenté de 3% à 3,94 milliards de dollars contre 3,91 milliards de dollars attendus par les analystes; le BPA ajusté est de 62 cents contre 59 cents estimés par le consensus

** J.P.Morgan augmente le PT à 36$ de 32$ suite aux résultats

** La note moyenne de 20 analystes est "buy"; leur PT médian est de 27 $, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de jeudi, l'action avait chuté de 2,5 % depuis le début de l'année