Gap progresse après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" en raison de la solidité de sa marque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions du fabricant de vêtements Gap

GAP.N sont en hausse de ~2 % à 24,71 $ en avant-Bourse

** Le courtier Jefferies relève sa recommandation sur le titre de "conserver" à "acheter", et augmente l'objectif de cours de 22 $ à 30 $ avant les résultats du troisième trimestre le 20 novembre

** Le courtier indique que GAP connaît une forte dynamique et des tendances de données encourageantes qui devraient stimuler la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices, dépassant les estimations de Wall Street.

** Le courtier prévoit que Gap publiera son huitième trimestre consécutif de croissance des ventes à magasins comparables

** Le courtier ajoute que la marque Old Navy est bien positionnée et que les efforts de redressement de la marque Athleta contribuent à la croissance; il perçoit une dynamique positive de la campagne "Better in Denim", qui a atteint un niveau d'engagement record

** GAP est bien positionné pour augmenter les prix et réduire les promotions, tout en continuant à susciter l'enthousiasme avec des produits qui trouvent un écho auprès des clients - courtage

** La note moyenne de 20 analystes est "acheter"; avec un objectif de cours médian de 25 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 13 % au cours des 12 derniers mois