GameStop dévoile un plan de rémunération de 35 milliards de dollars pour son directeur général Cohen, lié à des objectifs élevés

GameStop a dévoilé mercredi un plan de rémunération d'une valeur d'environ 35 milliards de dollars pour son directeur général Ryan Cohen, en fonction d'un redressement qui l'obligera à décupler la valeur de marché du distributeur de jeux vidéo en difficulté et à augmenter fortement ses bénéfices.

Pour atteindre ces objectifs, GameStop GME.N devra opérer un changement significatif, car l'exploitant de magasins physiques a perdu des millions de dollars de revenus ces dernières années, les joueurs se tournant vers le web pour leurs achats.

Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise a chuté de plus de 35 % depuis 2022, tandis que le cours de son action a baissé de 80 % par rapport aux sommets historiques atteints en 2021, lorsque l'entreprise est devenue la coqueluche des investisseurs individuels pendant le rallye des mèmes de l'ère de la pandémie.

Le nouveau plan de rémunération de GameStop fixe des objectifs ambitieux à M. Cohen, qui a désormais pour mission de faire passer la capitalisation boursière de l'entreprise à 100 milliards de dollars et d'atteindre 10 milliards de dollars de performance cumulée Ebitda (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization).

M. Cohen ne recevra aucune rémunération garantie sous la forme d'un salaire, de primes en espèces ou d'options d'achat d'actions dans le cadre de ce programme, a indiqué la société. GameStop a actuellement une capitalisation boursière de 9,26 milliards de dollars. Elle a atteint un record d'environ 34 milliards de dollars lors du rallye boursier de 2021.

Les actions de GameStop ont augmenté de 3 % dans les échanges avant bourse mercredi. L'action était le nom le plus tendance sur Stocktwits, un site web populaire auprès des investisseurs individuels.

La récompense ressemble au plan d'incitation de 10 ans approuvé pour Elon Musk chez Tesla TSLA.O , dans le cadre duquel sa rémunération est entièrement liée à des options d'achat d'actions qui ne sont acquises que si un objectif ambitieux de valeur de marché et d'autres objectifs de bénéfices d'exploitation sont atteints.

GameStop a déclaré que le package de Cohen consiste en des options d'achat d'actions pour plus de 171,5 millions d'actions de GameStop à 20,66 dollars par action.

L'objectif de capitalisation boursière de GameStop représente une valeur totale d'attribution de près de 35 milliards de dollars pour M. Cohen, sans compter un coût d'exercice d'environ 3,5 milliards de dollars, d'après les calculs de Reuters.

Une augmentation de la valeur de GameStop profiterait également à M. Cohen au-delà de son programme de rémunération. Il est le deuxième actionnaire de la société, avec une participation de 8,3 %, selon les données de LSEG.

L'investisseur milliardaire Cohen, qui a rejoint le conseil d'administration de GameStop en janvier 2021 et en est devenu le directeur général en septembre 2023, a dirigé l'entreprise pendant une période qui a vu son retour à la rentabilité grâce à une réduction agressive des coûts, qui s'est traduite par la fermeture de centaines de magasins.

Le package de GameStop pour Cohen est divisé en neuf tranches, chaque tranche étant susceptible d'être acquise à l'issue d'un objectif spécifique.

GameStop a déclaré que son conseil d'administration était parvenu à un accord avec M. Cohen sur l'attribution. Les actionnaires seront invités à approuver le plan lors d'une réunion spéciale qui devrait se tenir en mars ou en avril.