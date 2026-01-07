GameStop annonce l'attribution d'options d'achat d'actions à son directeur général en fonction de l'objectif de capitalisation boursière de 100 milliards de dollars

(Correction pour supprimer la valeur de la rémunération potentielle dans le paragraphe 1)

GameStop GME.N a dévoilé mercredi un plan de rémunération pour son directeur général Ryan Cohen, en fonction d'un redressement qui l'oblige à décupler la valeur de marché du distributeur de jeux vidéo en difficulté et à augmenter fortement ses bénéfices.

Les actions de la société ont augmenté de 3,1 % dans les échanges avant bourse.

La société a déclaré que M. Cohen ne recevrait aucune rémunération garantie sous forme de salaire, de primes en espèces ou d'options d'achat d'actions dans le cadre de ce programme, ce qui rendrait sa rémunération entièrement "à risque" en cas de réalisation des objectifs ambitieux.

L'attribution ressemble au plan d'incitation de 10 ans approuvé pour Elon Musk chez Tesla TSLA.O , dans le cadre duquel la rémunération est entièrement liée à des options d'achat d'actions qui ne sont acquises que si des objectifs ambitieux de capitalisation boursière et de bénéfice d'exploitation sont atteints.

GameStop a déclaré que le package de Cohen consiste en des options d'achat d'actions pour plus de 171,5 millions d'actions de GameStop à un prix de 20,66 dollars par action. La capitalisation boursière de la société s'élève actuellement à 9,26 milliards de dollars.