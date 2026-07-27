Galp Energia : bénéfice net en hausse au 2T, dopé par les prix du pétrole

Le groupe pétrolier et gazier portugais Galp Energia a annoncé lundi un bénéfice net de 540 millions d'euros réalisé au deuxième trimestre, en hausse de 45%, porté notamment par la hausse des prix du pétrole.

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

"Galp a réalisé une solide performance opérationnelle et financière", en tirant parti "des conditions du marché", se félicite le groupe dans un communiqué publié sur le site du régulateur boursier portugais (CMVM).

Au deuxième trimestre, les résultats de Galp ont également été soutenus par une progression des activités d'exploration et de production d'hydrocarbures du groupe, notamment au Brésil.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) a atteint 1,27 milliard d'euros, en progression de 52% par rapport au deuxième trimestre 2025.

Le groupe énergétique portugais, qui souhaite renforcer sa présence sur le marché ibérique des énergies renouvelables, a annoncé l'acquisition de 15 parcs éoliens à Acciona Energia, en Espagne, pour 420 millions d'euros. Ce parc dispose d'une capacité installée de 361 mégawatts (MW).

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Galp visant à rééquilibrer et optimiser son portefeuille de production énergétique.

Avec cette acquisition, l'éolien représentera désormais près de 30% du mix de production renouvelable du groupe, a précisé ce dernier.

A la Bourse de Lisbonne, en début de matinée, l'action de Galp reculait de 0,63%, à 19,40 euros.