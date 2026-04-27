Galp Energia: bénéfice en forte hausse au 1T grâce au pétrole du Brésil

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le groupe pétrolier et gazier portugais Galp Energia a annoncé lundi qu'il avait dégagé au premier trimestre un bénéfice net ajusté de 272 millions d’euros, en hausse de 41% sur un an, porté par une forte augmentation de la production de pétrole au Brésil et par la nette amélioration de sa marge de raffinage.

La production totale de pétrole et de gaz a progressé de 23% sur un an, à 129.000 barils équivalents pétrole par jour, soutenue notamment par la montée en puissance du champ de Bacalhau, au large du Brésil, a précisé le groupe dans un communiqué.

La marge de raffinage de Galp a fortement augmenté sur un an, passant de 5,6 dollars à 14,8 dollars par baril équivalent pétrole au premier trimestre, dans un contexte de forte hausse des marges sur les marchés internationaux provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté du groupe a bondi de 41%, à 943 millions d’euros, dont 685 millions d’euros pour l'activité en amont (upstream), en hausse de 78%, tandis que l'Ebitda ajusté de l'activité industrielle a reculé de 9%, à 198 millions d’euros.

Les activités commerciales ont vu leur Ebitda ajusté augmenter de 37%, à 84 millions d'euros, grâce notamment à l'amélioration des conditions de marché en Espagne, alors que les énergies renouvelables ont enregistré un Ebitda légèrement négatif, pénalisées par un environnement de prix défavorable pour le solaire en péninsule ibérique.

Fin mars, la dette nette de Galp s'établissait à 1,35 milliard d'euros, en hausse de 10%.