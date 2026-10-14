Galderma va racheter la société américaine ZO Skin Health pour 1,5 milliard de dollars

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(Ajoute des détails et du contexte)

La société suisse de soins de la peau Galderma GALD.S a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société américaine ZO Skin Health pour une valeur d'entreprise de 1,5 milliard de dollars, confirmant ainsi une information publiée par Reuters plus tôt dans la journée .

• Cette acquisition réunit deux marques de soins de la peau complémentaires et fondées sur la science: ZO Skin Health et Alastin, de Galderma

• Galderma a indiqué que cette opération permettrait d’élargir son offre de soins dermatologiques sur le marché en forte croissance des soins délivrés par des médecins et de soutenir la prochaine phase de croissance de ZO Skin Health.

• La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026 ou début 2027, sous réserve des autorisations réglementaires.

• La société suisse a indiqué que l’acquisition de 100 % de ZO Skin Health devrait avoir un impact neutre sur le bénéfice par action de son cœur de métier au cours de la première année complète suivant la finalisation de la transaction.

• Basée à Irvine, en Californie, ZO Skin Health est présente sur le marché des soins de la peau professionnels depuis plus de 20 ans.

• ZO Skin Health a enregistré un chiffre d’affaires net d’environ 330 millions de dollars au cours des douze mois précédant juin 2026.