Galderma, le directeur financier s'en va, le conseil d'administration va être remanié

(Zonebourse.com) - Le spécialiste suisse de la dermatologie (-1,45%, à 188,72 francs suisses) a annoncé le départ de son directeur financier, Luigi La Corte, qui quitte ses fonctions pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle.

Le dirigeant continuera d'assurer ses responsabilités durant une période de transition afin de garantir la continuité opérationnelle et un passage de relais ordonné. Les modalités de sa succession et le calendrier précis seront communiqués ultérieurement.

Parallèlement, le groupe propose plusieurs changements au sein de son conseil d'administration pour soutenir sa stratégie de croissance à long terme sur ses trois segments clés : l'esthétique injectable, les soins dermatologiques et la dermatologie thérapeutique.

Alors que Sherilyn McCoy quitte ses fonctions d'administratrice après sept années en raison de conflits d'obligations, le conseil propose : de porter la taille maximale du conseil d'administration de 10 à 11 membres, d'élire deux nouvelles administratrices indépendantes, Rosalind Brewer et Petra Rumpf, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire et d'élire Rosalind Brewer au sein du comité des rémunérations.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, le départ soudain du directeur financier peut surprendre, mais le contexte est rassurant. Elle rappelle notamment qu'il était arrivé il y a seulement six mois à ce poste. Pour les analystes, les explications sont rassurantes car il quitte le groupe pour saisir une autre opportunité professionnelle "majeure".

Jefferies ne considère pas ce départ comme un sujet d'inquiétude concernant la dynamique opérationnelle du groupe.

La recommandation reste à acheter sur le titre Galderma, avec un objectif de cours de 192,85 francs suisses, soit un potentiel de hausse de 14%.

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