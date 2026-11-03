Incendies de l'été : la charge pour les assureurs est tout à fait gérable, selon le superviseur du secteur

La charge des incendies pour les assureurs progresse de manière "significative" depuis six ans, note toutefois l'ACPR.

( POOL / SARAH MEYSSONNIER )

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le superviseur des compagnies d'assurance rattaché à la Banque de France, a estimé mardi 3 novembre que les coûts des incendies de cet été en France ne sont "pas de nature à fragiliser le secteur de l'assurance français", leur part dans l'ensemble des sinistres à indemniser restant marginale.

Les incendies qui ont eu lieu en Gironde, dans les Landes et dans le Var ont occasionné environ 22.500 sinistres pour un coût total qui pourrait atteindre 563 millions d'euros , avait indiqué mi-octobre à l' AFP la fédération professionnelle du secteur, France Assureurs.

Ce montant est "à comparer à une charge de sinistres brute totale de 136 milliards d'euros en 2025 pour les assureurs non-vie", soit plus de 240 fois plus, a rappelé l'ACPR dans une note intitulée "La situation des assureurs au 1er semestre 2026".

Hausse des coûts liés aux incendies

"Le poids de la branche incendies et dommages aux biens dans le total des provisions non-vie hors santé a enregistré une hausse significative sur les six dernières années", constate cependant l'Autorité de supervision, aussi vue comme le gendarme des banquiers et des assureurs.

La ministre de la Transition écologique Monique Barbut avait indiqué mi-août que les canicules à répétition de l'été pourraient coûter à la France "de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros de coûts directs et indirects", ce qui inclut des destructions de stocks, de patrimoine et d'autres effets plus larges, au-delà du manque à gagner pour la croissance.