Pour sa 40e édition, le Téléthon veut "renverser la maladie"

La 40e édition du Téléthon se déroulera les 4 et 5 décembre ( FRANCE TELEVISIONS / GILLES GUSTINE )

Pour sa 40e édition, les 4 et 5 décembre, le Téléthon entend "renverser la maladie" en retraçant quatre décennies de progrès contre les maladies rares, avec l'ambition de dépasser la collecte de 2025.

Le marathon caritatif, diffusé pendant 30 heures sur les chaînes de France Télévisions, sera parrainé cette année par le chanteur Patrick Fiori.

L'édition 2025 s'était conclue par 83,5 millions d'euros de promesses de dons à l'issue du weekend et plus de 100 millions au final. C'est en 2006 que le compteur a atteint son record: plus de 106 millions.

Outre les milliers de défis et animations à travers le pays, cette édition anniversaire sera marquée par une grande nouveauté: deux bus partiront de Châtelaillon (Charente-Maritime) et de Barby (Savoie) le vendredi pour aller à la rencontre des bénévoles et des familles, avant de converger vers Paris le samedi soir.

Les émissions reviendront sur l'histoire du Téléthon, né aux États-Unis et importé en France en 1987 par Bernard Barataud et Pierre Birambeau, décédé fin octobre. Tous deux étaient pères d'un enfant atteint de la myopathie de Duchenne, maladie incurable devenue emblématique du Téléthon.

Le Téléthon "est devenu, au fil des années, une incroyable aventure humaine, scientifique et médicale", souligne la présidente de l'AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment, mardi dans un communiqué. "Près de quatre décennies plus tard, une révolution de la médecine est en marche. Elle soigne, sauve et transforme des vies", ajoute-t-elle.

Comme chaque année, les avancées des thérapies génique et cellulaire seront présentées, tout en donnant la parole aux familles toujours en attente de traitement.

Parmi les visages de cette 40e édition, Elena, 15 ans, atteinte du syndrome de Crigler-Najjar, une maladie génétique rare du foie. Après avoir bénéficié en 2023 d'une thérapie génique expérimentale développée par Généthon, le laboratoire du Téléthon, l'adolescente n'a plus besoin de dormir sous les lampes de photothérapie qui rythmaient ses nuits.

Arthur et Raphaël, deux jumeaux atteints d'amyotrophie spinale, ont reçu une thérapie génique quinze jours après leur naissance et ne présentent pas de symptômes, selon les organisateurs.

L'urgence reste toutefois entière pour d'autres familles, comme celle de Jean, atteint de myopathie de Duchenne, ou de Gabin, huit ans, dont la maladie demeure sans diagnostic.

Pour mobiliser un public plus jeune, la "Téléthon Cup" réunira plus de 200 streamers et créateurs de contenu sur Twitch. La traditionnelle Marche des maladies rares, à Paris, et une grande tombola solidaire sont également au programme.

Les dons pourront être effectués au 3637, jusqu'au 11 décembre, ou sur telethon.fr.