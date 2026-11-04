 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fusion Saipem-Subsea7 : feu vert au Brésil
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 17:46

Ajouter Boursorama à vos sources

Prestataire italien dans le secteur pétrolier et gazier, Saipem S.p.A. annonce l'approbation par le tribunal du Conseil administratif de défense économique du Brésil (CADE) a de son projet de rapprochement avec Subsea7 visant à créer Saipem7. Cette décision reste toutefois soumise au respect des engagements prévus par un accord de contrôle des concentrations (Merger Control Agreement).

Afin de répondre aux préoccupations de concurrence soulevées par le tribunal du CADE au cours de son examen, Subsea7 (prestataire norvégien de services d'ingénierie, de construction et d'installation offshore pour les industries pétrolières et gazières) et Saipem ont accepté vendre le navire Seven Borealis. Cet engagement comprend des dispositions spécifiques pour garantir la continuité de l'exécution du carnet de commandes en cours.

Le Seven Borealis est un navire de construction offshore de très grande envergure, spécialisé dans la pose de conduites sous-marines (pipelay) et les opérations de levage lourd en haute mer pour l'industrie pétrolière et gazière.

Cette cession ne devrait pas affecter l'intérêt stratégique de l'opération, et les synergies précédemment annoncées sont confirmées.

Subsea7 et Saipem réaffirment leur plein engagement envers ce projet de fusion et continueront de collaborer avec les autorités compétentes, afin d'obtenir rapidement la satisfaction ou, le cas échéant, la levée des conditions suspensives restantes prévues dans le plan commun de fusion approuvé par les actionnaires des deux entreprises.

Valeurs associées

SAIPEM
4,328 EUR MIL -0,21%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Images prises à Washington, DC, au lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis
    L'Europe finit en forte hausse au lendemain des midterms, le pétrole chute
    information fournie par Reuters 04.11.2026 18:49 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mercredi, portés par la conviction des investisseurs que la nouvelle majorité au Congrès américain ‌après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat, n'entraînera pas de changements ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en nette hausse après les "midterms"
    information fournie par AFP 04.11.2026 18:37 

    La Bourse de Paris a fini en nette hausse mercredi, saluant la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat américaines, qui a également provoqué une forte détente du taux d'emprunt français à échéance dix ans. Le CAC 40 a pris 1,96% à 8.177,89 points, ... Lire la suite

  • Une infirmière se prépare à administrer un vaccin mis au point contre une souche du virus Ebola, au laboratoire provincial de l’Ituri, dans le nord-est de la RDC, le 19 septembre 2026 ( AFP / Latouifa Fetafeta )
    Ebola en RDC : l'OMS donne le feu vert aux essais cliniques de deux nouveaux vaccins
    information fournie par AFP 04.11.2026 18:29 

    L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé mercredi d'étendre les essais cliniques à deux nouveaux vaccins contre Ebola dans le cadre de l'épidémie qui frappe la République démocratique du Congo (RDC). "Aujourd'hui, les groupes d'experts de l'OMS recommandent ... Lire la suite

  • Midterms: et maintenant, quelle politique environnementale aux États-Unis?
    Midterms: et maintenant, quelle politique environnementale aux États-Unis?
    information fournie par France 24 04.11.2026 18:27 

    Il n'a quasiment pas été question d'Environnement dans la campagne électorale qui s'est achevée aux États-Unis. Le sujet inquiète pourtant les Américains, selon un sondage. Maintenant que les démocrates ont remporté la majorité aux deux chambres du Congrès, ils ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 177,89 +1,96%
2CRSI
17,87 +7,72%
Pétrole Brent
94,46 -9,41%
BIOPHYTIS
0,0398 +54,26%
SOITEC
110,05 -11,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank