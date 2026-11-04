Fusion Saipem-Subsea7 : feu vert au Brésil

Prestataire italien dans le secteur pétrolier et gazier, Saipem S.p.A. annonce l'approbation par le tribunal du Conseil administratif de défense économique du Brésil (CADE) a de son projet de rapprochement avec Subsea7 visant à créer Saipem7. Cette décision reste toutefois soumise au respect des engagements prévus par un accord de contrôle des concentrations (Merger Control Agreement).

Afin de répondre aux préoccupations de concurrence soulevées par le tribunal du CADE au cours de son examen, Subsea7 (prestataire norvégien de services d'ingénierie, de construction et d'installation offshore pour les industries pétrolières et gazières) et Saipem ont accepté vendre le navire Seven Borealis. Cet engagement comprend des dispositions spécifiques pour garantir la continuité de l'exécution du carnet de commandes en cours.

Le Seven Borealis est un navire de construction offshore de très grande envergure, spécialisé dans la pose de conduites sous-marines (pipelay) et les opérations de levage lourd en haute mer pour l'industrie pétrolière et gazière.

Cette cession ne devrait pas affecter l'intérêt stratégique de l'opération, et les synergies précédemment annoncées sont confirmées.

Subsea7 et Saipem réaffirment leur plein engagement envers ce projet de fusion et continueront de collaborer avec les autorités compétentes, afin d'obtenir rapidement la satisfaction ou, le cas échéant, la levée des conditions suspensives restantes prévues dans le plan commun de fusion approuvé par les actionnaires des deux entreprises.