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FuelCell Energy nomme Matthew Latino au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 14:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

FuelCell Energy FCEL.O a annoncé mercredi la nomination de Matthew Latino au poste de directeur financier, à compter du 7 octobre 2026. Il succédera à Michael Bishop, l'actuel directeur financier, dans le cadre d'une transition prévue au sein de la direction.

L'action de la société basée à Danbury, dans le Connecticut, a chuté de près de 7 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici quelques détails

* M. Bishop, qui a passé plus de deux décennies au sein de l’entreprise, restera en poste en tant que conseiller principal jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de FuelCell Energy de 2027 afin d’accompagner la transition.

* M. Latino arrive de Xylem XYL.N , où il occupait le poste de vice-président senior des finances et de directeur financier de la division « Measurement & Control Solutions ».

* L’entreprise spécialisée dans les piles à combustible a déclaré s’attendre à ce que sa croissance soit soutenue par la demande croissante en énergie fiable provenant de l’IA et des infrastructures de centres de données.

* FuelCell a licencié 22 % de ses effectifs l’année dernière dans le cadre d’un plan de restructuration mondial visant à réduire ses dépenses d’exploitation de 30 % par rapport à l’année précédente.

* La société a réaffirmé son objectif annoncé précédemment, à savoir atteindre un résultat opérationnel ajusté positif au quatrième trimestre 2027.

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FUELCELL ENERGY
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