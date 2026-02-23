FTC Solar progresse après avoir conclu un contrat d'approvisionnement de trois ans avec l'Afrique du Sud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions de la société solaire FTC Solar FTCI.O augmentent de 4,9 % à 8,59 $ avant le marché

** FTC annonce avoir conclu un accord de fourniture de trois ans avec Lubanzi Inala, une société sud-africaine d'approvisionnement en énergie solaire

** FTC indique qu'elle fournira à Lubanzi environ 840 mégawatts de suiveurs solaires sur une période de trois ans

** Le premier projet dans le cadre de cet accord devrait débuter à la mi-2026

** En 2025, FTCI a progressé de 91,4 %