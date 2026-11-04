FTC Solar en hausse grâce à de solides perspectives de chiffre d'affaires et à l'obtention de nouveaux contrats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action de la société solaire FTC Solar

FTCI.O affiche une hausse de 8,3% à 1,6 $ en pré-ouverture

** La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 44 et 52 millions de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui correspond à une croissance séquentielle d'environ 46% si l'on se base sur la valeur médiane

** La société annonce un chiffre d'affaires de 32,8 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 25% par rapport au trimestre précédent

** La société a décroché de nouveaux contrats avec Tata Power Solar et Evren, soutenue par Brookfield

** Annonce une perte ajustée de 44 cents par action, contre une perte estimée à 41 cents par action par les analystes – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'indice FTCI affichait une baisse de 86,7% depuis le début de l'année