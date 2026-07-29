Frontier prévoit un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux estimations, grâce à une forte demande et à la hausse des tarifs aériens suite au retrait d'un concurrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne low-cost Frontier

ULCC.O a annoncé mercredi des prévisions de résultats pour le troisième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur une hausse des tarifs aériens et une forte demande suite au retrait de son concurrent Spirit, alors même que le conflit au Moyen-Orient maintient les coûts du kérosène à un niveau élevé. L'action de la compagnie a progressé de 2,4 % en pré-ouverture. Les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient ont rendu de plus en plus difficile pour les compagnies aériennes de prévoir avec précision leurs résultats et leurs coûts de kérosène, qui représentent environ un quart de leurs dépenses d’exploitation. Maisle retrait de son principal concurrent, Spirit Airlines, a permis à Frontier d’augmenter ses tarifs plus rapidement et de limiter l’impact de la flambée des coûts de carburant sur ses marges. La compagnie américaine a également maîtrisé ses coûts en reportant les livraisons de nouveaux appareils Airbus, tout en restituant prématurément les plus anciens à leurs bailleurs. Frontier, dont le siège est à Denver, prévoit pour le troisième trimestre un résultat par action compris entre une perte de 10 cents et un bénéfice de 10 cents, alors que les analystes tablaient sur une perte de 29 cents, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit également pour le quatrième trimestre un bénéfice compris entre le seuil de rentabilité et 20 cents par action, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 24 cents par action. La compagnie aérienne a indiqué que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre avait atteint le niveau record de 1,28 milliard de dollars, « grâce à une forte demande de voyages et à une capacité concurrentielle favorable ». Sa rivale Spirit Airlines s’est retirée du marché américain en mai.

En effet, le chiffre d’affaires unitaire, indicateur des prix pratiqués, a bondi de 28 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 11,52 cents au cours du trimestre, tandis que la capacité n’a augmenté que de 8 %. Toutefois, la compagnie aérienne a payé 4,17 dollars par gallon de carburant au cours du trimestre clos le 30 juin, soit une hausse de 77 % par rapport à l’année précédente, le coût total du carburant ayant presque doublé pour atteindre 436 millions de dollars.

Frontier a enregistré une perte de 10 cents par action pour le trimestre, en baisse par rapport à la perte de 31 cents par action de l’année précédente et inférieure aux prévisions des analystes, qui tablaient sur une perte de 48 cents par action.