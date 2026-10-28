Frontier Airlines revoit à la baisse ses prévisions de résultats pour le quatrième trimestre afin de tenir compte d'une éventuelle perte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Frontier Airlines ULCC.O a revu à la baisse ses prévisions de résultats pour le quatrième trimestre, tablant désormais sur une fourchette allant d’une perte à un bénéfice, alors que la hausse des coûts du carburant grignote ses marges et l’emporte sur les gains générés par la hausse des tarifs.

La compagnie aérienne, dont le siège se trouve à Denver, prévoit d'afficher un bénéfice par action ajusté compris entre une perte de 15 centimes et un bénéfice de 5 centimes. Elle avait auparavant tablé sur un bénéfice par action pour le quatrième trimestre compris entre le seuil de rentabilité et 20 centimes.